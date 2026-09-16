Αυτοκίνητο που οδηγούσε 16χρονος έπεσε σε χαράδρα στο Ρέθυμνο, περαστικοί απεγκλώβισαν τον ανήλικο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ρέθυμνο Κρήτη

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 16χρονος έπεσε σε χαράδρα στο Ρέθυμνο, περαστικοί απεγκλώβισαν τον ανήλικο

Πολίτες που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν να βοηθήσουν τον ανήλικο οδηγό

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 16χρονος έπεσε σε χαράδρα στο Ρέθυμνο, περαστικοί απεγκλώβισαν τον ανήλικο
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Η άμεση επέμβαση διερχόμενων πολιτών αποδείχθηκε καθοριστική σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο στον δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελλιά, όταν όχημα που οδηγούσε 16χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μικρή χαράδρα.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πολίτες που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν να βοηθήσουν τον ανήλικο οδηγό, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί μετά την εκτροπή του οχήματος.

Με συντονισμένες προσπάθειες, οι περαστικοί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 16χρονο με τα χέρια τους, πριν ακολουθήσει η κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Σπηλίου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ο 16χρονος φέρει ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Την έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
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