Μαρινάκης για Κασιδιάρη: Ο Άρειος Πάγος προστατεύει τη Δημοκρατία, δεν αποκλείει για ιδέες, αλλά για πράξεις
Μαρινάκης για Κασιδιάρη: Ο Άρειος Πάγος προστατεύει τη Δημοκρατία, δεν αποκλείει για ιδέες, αλλά για πράξεις
Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μέτρα για την ενέργεια, επίδομα ανεργίας και Αλέξη Τσίπρα
Στον Άρειο Πάγο περνά η επόμενη κρίσιμη μάχη για τον Ηλία Κασιδιάρη, με τον Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη: «Ο Άρειος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκρουστικές κι αν είναι, αλλά για τις πράξεις του».
Μιλώντας στον Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι έχουν προηγηθεί δύο νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο να μπορεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να μπλοκάρει τη συμμετοχή σχηματισμού που έχει στην πραγματικότητα ως αρχηγό πρόσωπο καταδικασμένο για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
«Έχουμε φέρει πολύ πριν από τη σημερινή συζήτηση ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τέτοιες περιπτώσεις εγκληματικών οργανώσεων», είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Ταυτόχρονα τράβηξε μια διαχωριστική γραμμή: «Ο Άρειος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκρουστικές κι αν είναι. Απομακρύνει κάποιον για τις πράξεις του».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε πάντως ότι το ζήτημα δεν τελειώνει στη δικαστική αίθουσα. «Δεν μιλάμε για ακροδεξιό φαινόμενο, μιλάμε για κάτι παραπάνω», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση πρέπει να είναι και πολιτική. «Πρέπει να εξηγήσουμε κυρίως στα νεότερα παιδιά που μπορεί να ψαρώνουν από τέτοιες υπερβολές ότι κανένα πρόβλημά τους δεν θα λύσει ούτε η οργή ούτε ο φασίζων λόγος», ανέφερε.
«Σήμερα δεν πρόκειται να έχουμε αποφάσεις. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν θα χρειαστεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, για την άτυπη σύσκεψη που συγκαλείται το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό, όπως αποκάλυψε νωρίτερα το Πρώτο Θέμα.
Οι εξελίξεις, όπως εξήγησε, παρακολουθούνται σε συσκέψεις που γίνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα, με το βάρος στους εξωγενείς παράγοντες που πιέζουν τις τιμές.
Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα να μην προεξοφλούνται τα χειρότερα: «Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο».
Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστήριξε ότι ακόμη και με μείωσή του έως το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο, το όφελος για τους πολίτες θα ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που εφαρμόζονται, ενώ θα απαιτούνταν δημοσιονομικός χώρος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
«Το είπα απριόρι ότι είναι μία προσωπική πρόταση. Δεν ανακάλυψα την προσωπική θέση μετά από κάποιες ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης», τόνισε.
Και έκλεισε χωρίς περιθώριο παρερμηνείας: «Ζούμε στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της. Δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα. Ούτε το σχεδιάζουμε».
Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση γύρω από την προσωπική του άποψη έδωσε, όπως είπε, και «μια καλή ευκαιρία για να ξανασυστηθούμε», υπερασπιζόμενος το δικαίωμα ενός πολιτικού στελέχους να εκφράζει προσωπικές θέσεις όταν ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλά εκ μέρους της κυβέρνησης.
Μιλώντας στον Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι έχουν προηγηθεί δύο νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο να μπορεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να μπλοκάρει τη συμμετοχή σχηματισμού που έχει στην πραγματικότητα ως αρχηγό πρόσωπο καταδικασμένο για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
«Έχουμε φέρει πολύ πριν από τη σημερινή συζήτηση ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τέτοιες περιπτώσεις εγκληματικών οργανώσεων», είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Ταυτόχρονα τράβηξε μια διαχωριστική γραμμή: «Ο Άρειος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκρουστικές κι αν είναι. Απομακρύνει κάποιον για τις πράξεις του».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε πάντως ότι το ζήτημα δεν τελειώνει στη δικαστική αίθουσα. «Δεν μιλάμε για ακροδεξιό φαινόμενο, μιλάμε για κάτι παραπάνω», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση πρέπει να είναι και πολιτική. «Πρέπει να εξηγήσουμε κυρίως στα νεότερα παιδιά που μπορεί να ψαρώνουν από τέτοιες υπερβολές ότι κανένα πρόβλημά τους δεν θα λύσει ούτε η οργή ούτε ο φασίζων λόγος», ανέφερε.
Αποφάσεις τέλη Σεπτεμβρίου για την ενέργειαΣτην ενέργεια, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή να προαναγγέλλει μέτρα.
«Σήμερα δεν πρόκειται να έχουμε αποφάσεις. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν θα χρειαστεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, για την άτυπη σύσκεψη που συγκαλείται το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό, όπως αποκάλυψε νωρίτερα το Πρώτο Θέμα.
Οι εξελίξεις, όπως εξήγησε, παρακολουθούνται σε συσκέψεις που γίνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα, με το βάρος στους εξωγενείς παράγοντες που πιέζουν τις τιμές.
Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα να μην προεξοφλούνται τα χειρότερα: «Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο».
Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστήριξε ότι ακόμη και με μείωσή του έως το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο, το όφελος για τους πολίτες θα ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που εφαρμόζονται, ενώ θα απαιτούνταν δημοσιονομικός χώρος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Για το επίδομα ανεργίαςΚαμία «κρυφή ατζέντα», κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει πίσω από την προσωπική του τοποθέτηση για το επίδομα ανεργίας.
«Το είπα απριόρι ότι είναι μία προσωπική πρόταση. Δεν ανακάλυψα την προσωπική θέση μετά από κάποιες ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης», τόνισε.
Και έκλεισε χωρίς περιθώριο παρερμηνείας: «Ζούμε στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της. Δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα. Ούτε το σχεδιάζουμε».
Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση γύρω από την προσωπική του άποψη έδωσε, όπως είπε, και «μια καλή ευκαιρία για να ξανασυστηθούμε», υπερασπιζόμενος το δικαίωμα ενός πολιτικού στελέχους να εκφράζει προσωπικές θέσεις όταν ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλά εκ μέρους της κυβέρνησης.
Και συνέδεσε τα αντιπολιτευτικά ντεσιμπέλ για το θέμα, με την ανοιχτή συζήτηση για την κοστολόγηση των προγράμματων τους: «Όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πρωτίστως του κυρίου Τσίπρα και μετά του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη στη ΔΕΘ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όπως υποστήριξε, «αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγραμμάτων τους».
Για τον Αλέξη Τσίπρα στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστους του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη Οικονομικών ότι το ίδιο ποσό αφορά ετήσιο κόστος. Για το ΠΑΣΟΚ, έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι μόνο δύο από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν.
Όπως υποστήριξε, «αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγραμμάτων τους».
Για τον Αλέξη Τσίπρα στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστους του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη Οικονομικών ότι το ίδιο ποσό αφορά ετήσιο κόστος. Για το ΠΑΣΟΚ, έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι μόνο δύο από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν.
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