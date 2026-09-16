Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ληστές απείλησαν με κατσαβίδι και χτύπησαν ζευγάρι ηλικιωμένων στις Σέρρες για να τους πουν πού είχαν χρήματα, έφυγαν με €500 και κοσμήματα
Ληστές απείλησαν με κατσαβίδι και χτύπησαν ζευγάρι ηλικιωμένων στις Σέρρες για να τους πουν πού είχαν χρήματα, έφυγαν με €500 και κοσμήματα
78 και 79 ετών τα θύματα της ληστείας - Κατά πληροφορίες άκουσαν τον έναν από τους ληστές να λέει εκνευρισμένος «λάθος πληροφορίες είχαμε».
Άγρια ληστεία με θύμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ηλικίας 79 και 78 ετών τους οποίους αρχικά απείλησαν με κατσαβίδι και στη συνέχεια χτύπησαν, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε χωριό των Σερρών.
Οι τρεις ληστές μπήκαν στη μονοκατοικία του ζευγαριού στα Ίβηρα του Δήμου Βισαλτίας Σερρών περίπου στις 2:30 αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο.
Ο θόρυβος ξύπνησε τους ηλικιωμένους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους τρεις άνδρες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
Όταν το ζευγάρι δήλωσε πως δεν είχε μεγάλα ποσά στο σπίτι, οι ληστές χτύπησαν τον ηλικιωμένο άνδρα και άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της η ηλικιωμένη γυναίκα.
Στη συνέχεια έψαξαν τα δωμάτια της μονοκατοικίας στα οποία εντόπισαν το ποσό των 500 ευρώ και χρυσά κοσμήματα, τα οποία πήραν και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών η ηλικιωμένη γυναίκα άκουσε τον έναν από τους δράστες κατά την αποχώρηση τους να λέει εκνευρισμένος «λάθος πληροφορίες είχαμε».
Προανάκριση για το συμβάν διενεργούν στελέχη του Τμήματος Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερρών.
Οι τρεις ληστές μπήκαν στη μονοκατοικία του ζευγαριού στα Ίβηρα του Δήμου Βισαλτίας Σερρών περίπου στις 2:30 αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο.
Ο θόρυβος ξύπνησε τους ηλικιωμένους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους τρεις άνδρες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
Όταν το ζευγάρι δήλωσε πως δεν είχε μεγάλα ποσά στο σπίτι, οι ληστές χτύπησαν τον ηλικιωμένο άνδρα και άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της η ηλικιωμένη γυναίκα.
Στη συνέχεια έψαξαν τα δωμάτια της μονοκατοικίας στα οποία εντόπισαν το ποσό των 500 ευρώ και χρυσά κοσμήματα, τα οποία πήραν και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών η ηλικιωμένη γυναίκα άκουσε τον έναν από τους δράστες κατά την αποχώρηση τους να λέει εκνευρισμένος «λάθος πληροφορίες είχαμε».
Προανάκριση για το συμβάν διενεργούν στελέχη του Τμήματος Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερρών.
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