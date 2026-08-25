Ο Μπίλι Ζέιν τoυ «Τιτανικού» έκανε διακοπές στην Ελλάδα, η φωτογραφία και το λογοπαίγνιο
Ο Μπίλι Ζέιν τoυ «Τιτανικού» έκανε διακοπές στην Ελλάδα, η φωτογραφία και το λογοπαίγνιο
Ο ηθοποιός έχει ελληνικές ρίζες - Οι γονείς του κατάγονται από τη Χίο και τη Μάνη
Διακοπές στην Ελλάδα έκανε ο Μπίλι Ζέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Τιτανικός» και μοιράστηκε φωτογραφία στην οποία χρησιμοποίησε ένα λογοπαίγνιο εκφράζοντας την αγάπη του για τη χώρα.
Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες καθώς η οικογένεια της μητέρας του κατάγεται από τη Χίο και εκείνη του πατέρα του από τη Μάνη, στο στιγμιότυπο που ανέβασε στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου πόζαρε με φόντο τη θάλασσα, φορώντας καπέλο, γαλάζιο μαγιό και έχοντας ρίξει στον ώμο του μία πετσέτα.
«#greece is the word», έγραψε ο Μπίλι Ζέιν στη λεζάντα της ανάρτησής του, μία φράση που εμπνεύστηκε από το τραγούδι «Grease» του Φράνκι Βάλι, το οποίο ερμήνευσε στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που κυκλοφόρησε το 1978, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα «Grease is the word». Ο ηθοποιός, στην περίπτωση αυτή, αντικατέστησε το «Grease» με το «Greece», δημιουργώντας ένα λογοπαίγνιο, με το οποίο έδειξε τον ενθουσιασμό του για την παραμονή του στην Ελλάδα.
Δείτε την ανάρτηση
Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες καθώς η οικογένεια της μητέρας του κατάγεται από τη Χίο και εκείνη του πατέρα του από τη Μάνη, στο στιγμιότυπο που ανέβασε στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου πόζαρε με φόντο τη θάλασσα, φορώντας καπέλο, γαλάζιο μαγιό και έχοντας ρίξει στον ώμο του μία πετσέτα.
«#greece is the word», έγραψε ο Μπίλι Ζέιν στη λεζάντα της ανάρτησής του, μία φράση που εμπνεύστηκε από το τραγούδι «Grease» του Φράνκι Βάλι, το οποίο ερμήνευσε στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που κυκλοφόρησε το 1978, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα «Grease is the word». Ο ηθοποιός, στην περίπτωση αυτή, αντικατέστησε το «Grease» με το «Greece», δημιουργώντας ένα λογοπαίγνιο, με το οποίο έδειξε τον ενθουσιασμό του για την παραμονή του στην Ελλάδα.
Δείτε την ανάρτηση
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