Waltzing with Brando: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της ταινίας - Ο Μπίλι Ζέιν υποδύεται τον Μάρλον Μπράντο
Τη σκηνοθεσία και το σενάριο του φιλμ υπογράφει ο Μπιλ Φίσμαν
Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ της ταινίας «Waltzing with Brando», με τον Μπίλι Ζέιν να υποδύεται τον Μάρλον Μπράντο. Ο 59χρονος ηθοποιός αναλαμβάνει πέρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο και εκείνον του παραγωγού.
Το φιλμ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπιλ Φίσμαν, βασίζεται στα απομνημονεύματα του αρχιτέκτονα Μπέρναρντ Τζατζ που κυκλοφόρησαν το 2011. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία «ενός νεαρού αρχιτέκτονα του Λος Άντζελες που βρέθηκε, εντελώς απροσδόκητα, να ζει σε μία ακατοίκητη πόλη στον Νότιο Ειρηνικό με τον πελάτη του, τον Μάρλον Μπράντο».
Η πλοκή επικεντρώνεται στις προσπάθειες του Μπράντο να τον πείσει να δημιουργήσουν έναν παράδεισο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη νήσο Τετιαρόα της Ταϊτής.
Το τρέιλερ της ταινίας «Waltzing with Brando»
Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο κοραλλιογενές νησάκι της Ταϊτής. Το καστ συμπληρώνουν οι Τζον Χέντερ, Τία Καρέρε, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Αλέινα Χάφμαν και Ρομπ Κόρντρι.
Tο «Waltzing with Brando» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο.
