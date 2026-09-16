Πέθανε ο 76χρονος οδηγός που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τροχαίο στη Λαμία
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο 76χρονος οδηγός που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τροχαίο στη Λαμία

Είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Πέθανε ο 76χρονος οδηγός που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τροχαίο στη Λαμία
Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης στη νότια πλευρά της Λαμίας, καθώς ο ένας εκ των οδηγών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πρόκειται για έναν 76χρονο αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρών και νοσηλευτών να τον σταθεροποιήσουν, ο άτυχος ηλικιωμένος κατέληξε λίγο αργότερα.


Υπενθυμίζεται ότι το όχημα που οδηγούσε ο 76χρονος συγκρούστηκε μετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, με άλλο επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο γονείς, ηλικίας 34 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Από θαύμα και χάρη στα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, το μόλις ενός έτους παιδάκι τους δεν υπέστη τραυματισμό, βγαίνοντας σώο μέσα από τα συντρίμμια του οχήματος.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζει το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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