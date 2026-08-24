Το καλοκαίρι της Άννας Βίσση σε 20 φωτογραφίες: «Μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές»
Το καλοκαίρι της Άννας Βίσση σε 20 φωτογραφίες: «Μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές»
Η τραγουδίστρια απόλαυσε βόλτες με σκάφος, εξόδους με φίλους και θαλάσσιες δραστηριότητες
Σε είκοσι φωτογραφίες συνόψισε το καλοκαίρι της η Άννα Βίσση. Ενώ μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τον κόσμο τις πιο ξεχωριστές στιγμές από τις διακοπές της.
Όπως φάνηκε από το υλικό που δημοσίευσε στο Instagram, το πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων βόλτες με σκάφος, εξόδους με φίλους και θαλάσσιες δραστηριότητες. «Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», ήταν τα λόγια με τα οποία η Άννα Βίσση συνόδευσε τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Όπως φάνηκε από το υλικό που δημοσίευσε στο Instagram, το πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων βόλτες με σκάφος, εξόδους με φίλους και θαλάσσιες δραστηριότητες. «Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», ήταν τα λόγια με τα οποία η Άννα Βίσση συνόδευσε τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα.
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