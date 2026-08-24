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Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
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Στεφανία Γουλιώτη Ελβετία Ταξίδι

Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει

Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε η ηθοποιός στο Instagram

Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ
Το ταξίδι της στην Ελβετία συνεχίζει η Στεφανία Γουλιώτη, κρατώντας ενήμερους του διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από υλικό που αναρτά. 

Η ηθοποιός βρέθηκε στο χωριό Γκστάαντ στη Βέρνη, από όπου έχει ήδη αναρτήσει φωτογραφίες. Σε νέα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram ποζάρει με φόντο βουνά και λίμνες. Όπως εξήγησε άλλωστε, το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη σε ποτάμια, καταρράκτες, λίμνες, φάρμες και κορυφές.  «Γκστάαντ φάση, αλλά εμείς είμαστε εδώ για τη φάση παγετώνες, απόκρυφες πράσινες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, φάρμες, ηρεμία, ησυχία, ξωτικά του δάσους, νεράιδες κλπ», σχολίασε στη λεζάντα. 

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
Η Στεφανία Γουλιώτη συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελβετία: Απόκρυφες λίμνες, καταρράκτες, ποτάμια, βόλτες στις κορυφές, γράφει
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ

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