Τραγωδία στην Ιαπωνία: 8χρονη τραγουδίστρια πέθανε από μυοκαρδίτιδα πέντε μέρες μετά την τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή
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Ιαπωνία Θάνατος Γρίπη Μυοκαρδίτιδα Ποπ σταρ

Τραγωδία στην Ιαπωνία: 8χρονη τραγουδίστρια πέθανε από μυοκαρδίτιδα πέντε μέρες μετά την τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της η μικρή Χιράτα Ρούνα είχε κολλήσει γρίπη και μετά από επιπλοκές άφησε την τελευταία της πνοή - Συγκινούν τα μηνύματα των θαυμαστών της

Τραγωδία στην Ιαπωνία: 8χρονη τραγουδίστρια πέθανε από μυοκαρδίτιδα πέντε μέρες μετά την τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή
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Θλίψη έχει προκαλέσει στην Ιαπωνία ο θάνατος της μόλις 8 ετών Χιράτα Ρούνα, η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της ιαπωνικής ποπ ως συμμετέχουσα του γυναικείου συγκροτήματος DIANNA Project.

Σύμφωνα με το TMZ, η μικρή Ρούνα πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα της να ανακοινώνει ότι αιτία θανάτου ήταν μυοκαρδίτιδα που προκλήθηκε από γρίπη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το DIANNA Project, η οικογένεια ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της, ενώ οι άνθρωποι της ομάδας ευχαρίστησαν τους θαυμαστές που είχαν στηρίξει την 8χρονη αλλά και όσους είχαν βρεθεί στο πλευρό της κατά τη σύντομη πορεία της στον χώρο του θεάματος.

Τραγωδία στην Ιαπωνία: 8χρονη τραγουδίστρια πέθανε από μυοκαρδίτιδα πέντε μέρες μετά την τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή


Στη σκηνή πέντε ημέρες πριν πεθάνει

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς η τελευταία της εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί μόλις πέντε ημέρες νωρίτερα, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Μετά την εμφάνιση, η Ρούνα είχε γράψει στον λογαριασμό της στο X ότι είχε περάσει πολύ όμορφα, ευχαριστώντας όσους είχαν βρεθεί εκεί για να τη στηρίξουν.

Η οικογένειά της ανέφερε αργότερα ότι σχεδόν το ένα τρίτο της σύντομης ζωής της είχε συνδεθεί με τη σκηνή και τις δραστηριότητές της ως idol, ενώ τόνισε πόσο πολύ απολάμβανε τις εμφανίσεις και την επαφή με το κοινό της.
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Το μήνυμα της ομάδας της

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, στον λογαριασμό της στο X δημοσιεύτηκε αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς όσους είχαν βρεθεί κοντά της.

Η ομάδα της ευχαρίστησε τους άλλους νεαρούς performers που είχαν συνεργαστεί μαζί της, τους fans που την υποστήριζαν και τους ανθρώπους της εταιρείας που τη βοήθησαν να ζήσει την εμπειρία της σκηνής.

Η κηδεία και η τελετή αποχαιρετισμού πραγματοποιήθηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών της.


Συνέπεια της γρίπης

Η μυοκαρδίτιδα είναι φλεγμονή του μυοκαρδίου, δηλαδή του μυϊκού ιστού της καρδιάς. Μπορεί να προκληθεί από ιογενείς λοιμώξεις, μεταξύ των οποίων και η γρίπη, και σε σοβαρές περιπτώσεις να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της καρδιάς.

Στην περίπτωση της Χιράτα Ρούνα, το DIANNA Project ανέφερε συγκεκριμένα ότι η μυοκαρδίτιδα ήταν συνέπεια της γρίπης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη της ασθένειάς της.

Ο θάνατός της σε τόσο μικρή ηλικία και μόλις λίγες ημέρες μετά την τελευταία της εμφάνιση προκάλεσε πλήθος μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θαυμαστές της να αποχαιρετούν ένα παιδί που είχε μόλις ξεκινήσει την πορεία του στη σκηνή.
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