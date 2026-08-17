Η Έιμι Σούμερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Best Divorce Ever»
Η Έιμι Σούμερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Best Divorce Ever»
Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετά από 20 χρόνια γάμου αποφασίζει να βάλει τέλος στο γάμο του
Η Έιμι Σούμερ θα είναι η πρωταγωνίστρια της νέας κωμωδίας «Best Divorce Ever», στην οποία θα έχει παράλληλα και χρέη παραγωγού. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σον Μάλιν.
Το «Best Divorce Ever» επικεντρώνεται στην Κλαρίσα και τον Φράνκλιν, οι οποίοι «μετά από 20 χρόνια αποφασίζουν να βάλουν τέλος στο γάμο τους, αλλά όχι στη σχέση τους. Αποφασισμένοι να επιτύχουν το πιο φιλικό διαζύγιο, διοργανώνουν ένα πάρτι και υποδέχονται με ενθουσιασμό τη νέα τους ζωή ως ελεύθεροι.
Ωστόσο, όταν τα αποτυχημένα ραντεβού, τα καχύποπτα παιδιά και οι ατυχείς προσπάθειες να χωρίσουν βυθίζουν το σχέδιό τους στο χάος, το ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι το διαζύγιο ήταν το εύκολο μέρος, το να παραμείνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια είναι αυτό που περιπλέκει τα πράγματα».
«Η Έιμι είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να μετατρέψουν κάτι τόσο επώδυνο όσο ένα διαζύγιο σε μια αφοπλιστικά ειλικρινή και ξεκαρδιστική ιστορία», δήλωσε ο Μάθιου Σρέντερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Concourse Media. «Ο Σον έχει γράψει ένα έξυπνο, αστείο σενάριο με πολύ συναίσθημα, προσφέροντας στην Έιμι το ιδανικό πεδίο δράσης για να αναδείξει το ταλέντο της», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Το «Best Divorce Ever» επικεντρώνεται στην Κλαρίσα και τον Φράνκλιν, οι οποίοι «μετά από 20 χρόνια αποφασίζουν να βάλουν τέλος στο γάμο τους, αλλά όχι στη σχέση τους. Αποφασισμένοι να επιτύχουν το πιο φιλικό διαζύγιο, διοργανώνουν ένα πάρτι και υποδέχονται με ενθουσιασμό τη νέα τους ζωή ως ελεύθεροι.
Ωστόσο, όταν τα αποτυχημένα ραντεβού, τα καχύποπτα παιδιά και οι ατυχείς προσπάθειες να χωρίσουν βυθίζουν το σχέδιό τους στο χάος, το ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι το διαζύγιο ήταν το εύκολο μέρος, το να παραμείνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια είναι αυτό που περιπλέκει τα πράγματα».
EXCLUSIVE: Amy Schumer is set to star in and produce "Best Divorce Ever."— Variety (@Variety) August 17, 2026
The movie follows Clarissa (Schumer) and Franklin, who after 20 years together decide they’re done with marriage – but not with each other. Determined to pull off the world’s most amicable divorce, they… pic.twitter.com/09wn2ZOj2z
Φωτογραφία: Shutterstock
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