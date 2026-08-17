Η Έιμι Σούμερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Best Divorce Ever»
GALA
Έιμι Σούμερ Ταινία Κωμωδία

Η Έιμι Σούμερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Best Divorce Ever»

Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετά από 20 χρόνια γάμου αποφασίζει να βάλει τέλος στο γάμο του

Η Έιμι Σούμερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Best Divorce Ever»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Έιμι Σούμερ θα είναι η πρωταγωνίστρια της νέας κωμωδίας «Best Divorce Ever», στην οποία θα έχει παράλληλα και χρέη παραγωγού. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σον Μάλιν.

Το «Best Divorce Ever» επικεντρώνεται στην Κλαρίσα και τον Φράνκλιν, οι οποίοι «μετά από 20 χρόνια αποφασίζουν να βάλουν τέλος στο γάμο τους, αλλά όχι στη σχέση τους. Αποφασισμένοι να επιτύχουν το πιο φιλικό διαζύγιο, διοργανώνουν ένα πάρτι και υποδέχονται με ενθουσιασμό τη νέα τους ζωή ως ελεύθεροι.

Ωστόσο, όταν τα αποτυχημένα ραντεβού, τα καχύποπτα παιδιά και οι ατυχείς προσπάθειες να χωρίσουν βυθίζουν το σχέδιό τους στο χάος, το ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι το διαζύγιο ήταν το εύκολο μέρος, το να παραμείνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια είναι αυτό που περιπλέκει τα πράγματα».

«Η Έιμι είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να μετατρέψουν κάτι τόσο επώδυνο όσο ένα διαζύγιο σε μια αφοπλιστικά ειλικρινή και ξεκαρδιστική ιστορία», δήλωσε ο Μάθιου Σρέντερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Concourse Media. «Ο Σον έχει γράψει ένα έξυπνο, αστείο σενάριο με πολύ συναίσθημα, προσφέροντας στην Έιμι το ιδανικό πεδίο δράσης για να αναδείξει το ταλέντο της», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: Shutterstock
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης