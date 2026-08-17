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Η Έλι Γκούλντινγκ στρέφεται νομικά κατά των πρώην μάνατζέρ της: Τους κατηγορεί ότι δεν εξασφάλιζαν πιο προσοδοφόρες συμφωνίες
Η Έλι Γκούλντινγκ στρέφεται νομικά κατά των πρώην μάνατζέρ της: Τους κατηγορεί ότι δεν εξασφάλιζαν πιο προσοδοφόρες συμφωνίες
Η 39χρονη τραγουδίστρια ισχυρίζεται ότι οι δύο μάνατζερ είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα που τους εμπόδιζαν να της προτείνουν καλύτερες συμφωνίες
Κατά των πρώην μάνατζέρ της κινείται νομικά η Έλι Γκούλντινγκ, υποστηρίζοντας ότι δεν της εξασφάλισαν τις πιο προσοδοφόρες συμφωνίες.
Η 39χρονη τραγουδίστρια ισχυρίζεται ότι οι Μπεν Μόουσον και Εντ Μίλετ είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα που περιόριζαν τη δυνατότητά τους να της προτείνουν ανταγωνιστικές εταιρείες. Οι Μόουσον και Μίλετ, συνιδρυτές της TaP Management, εκπροσωπούσαν τη Γκούλντινγκ από το 2018 έως το 2025 και λάμβαναν προμήθεια 20%, σύμφωνα με την αγωγή.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τραγουδίστρια υπέγραψε συμφωνίες για περιοδείες, εμπορτικά προϊόντα και ένα ντοκιμαντέρ με εταιρείες του ομίλου Live Nation. Η Γκούλντινγκ υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί πως η μητρική εταιρεία της TaP, HNOE, είχε αρχικά περάσει εν μέρει και αργότερα εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία της Live Nation.
Σύμφωνα με την αγωγή, οι μάνατζέρ της δεσμεύονταν συμβατικά να μην προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να «τερματίσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο να μειώσουν ή να περιορίσουν την επιχειρηματική σχέση των πελατών τους με την εταιρεία Live Nation ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της».
Στο δικόγραφο αναφέρεται ότι, ως εργαζόμενοι της Live Nation, οι Μόουσον και Μίλετ «είχαν προσωπικό συμφέρον ή υποχρέωση στις συναλλαγές μεταξύ της κυρίας Γκούλντινγκ και εταιρειών του ομίλου Live Nation, το οποίο βρισκόταν σε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση με το συμφέρον της κυρίας Γκούλντινγκ να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς εμπορικούς όρους με όποιον διοργανωτή, εταιρεία ή άλλη αντισυμβαλλόμενη πλευρά ήταν πιο συμφέρουσα για εκείνη».
Στην αγωγή αναφέρεται επίσης: «Ο κ. Μόουσον και ο κ. Μίλετ υπόκειντο σε συμβατικές υποχρεώσεις που τους απαγόρευαν να ενθαρρύνουν οποιονδήποτε καλλιτέχνη, που εκπροσωπούσαν, να διακόψει ή να περιορίσει τη συνεργασία του με οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Live Nation».
Η νομική προσφυγή ζητά απροσδιόριστου ύψους «εύλογη αποζημίωση και/ή αποζημίωση για παραβίαση των υποχρεώσεών τους».
Φωτογραφια: Shutterstock
Η 39χρονη τραγουδίστρια ισχυρίζεται ότι οι Μπεν Μόουσον και Εντ Μίλετ είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα που περιόριζαν τη δυνατότητά τους να της προτείνουν ανταγωνιστικές εταιρείες. Οι Μόουσον και Μίλετ, συνιδρυτές της TaP Management, εκπροσωπούσαν τη Γκούλντινγκ από το 2018 έως το 2025 και λάμβαναν προμήθεια 20%, σύμφωνα με την αγωγή.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τραγουδίστρια υπέγραψε συμφωνίες για περιοδείες, εμπορτικά προϊόντα και ένα ντοκιμαντέρ με εταιρείες του ομίλου Live Nation. Η Γκούλντινγκ υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί πως η μητρική εταιρεία της TaP, HNOE, είχε αρχικά περάσει εν μέρει και αργότερα εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία της Live Nation.
Σύμφωνα με την αγωγή, οι μάνατζέρ της δεσμεύονταν συμβατικά να μην προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να «τερματίσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο να μειώσουν ή να περιορίσουν την επιχειρηματική σχέση των πελατών τους με την εταιρεία Live Nation ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της».
Ellie Goulding sues former managers claiming conflict of interest may have left her out of pocket https://t.co/SHbWauntYp— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 17, 2026
Στην αγωγή αναφέρεται επίσης: «Ο κ. Μόουσον και ο κ. Μίλετ υπόκειντο σε συμβατικές υποχρεώσεις που τους απαγόρευαν να ενθαρρύνουν οποιονδήποτε καλλιτέχνη, που εκπροσωπούσαν, να διακόψει ή να περιορίσει τη συνεργασία του με οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Live Nation».
Η νομική προσφυγή ζητά απροσδιόριστου ύψους «εύλογη αποζημίωση και/ή αποζημίωση για παραβίαση των υποχρεώσεών τους».
Φωτογραφια: Shutterstock
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