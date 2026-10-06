Επενδυτική βαθμίδα για την Titan: Η S&P Global Ratings την αναβάθμισε σε «ΒΒΒ-» με σταθερή πρoοπτική
Επενδυτική βαθμίδα για την Titan: Η S&P Global Ratings την αναβάθμισε σε «ΒΒΒ-» με σταθερή πρoοπτική
Η στρατηγική «TITAN Forward 2029» αποκτά περαιτέρω δυναμική με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας
Η Titan SA ανακοίνωσε σήμερα ότι η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας σε «BBB-» με σταθερή προοπτική, από «BB+».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η απόκτηση της αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής «TITAN Forward 2029» και αποδεικνύει ότι ο Όμιλος παραμένει σταθερά στην σωστή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων που παρουσιάστηκαν κατά την Ημέρα Επενδυτών «TITAN Forward 2029».
Η αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερά ισχυρή λειτουργική απόδοση του Τιτάνα, τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του, την ανθεκτική δημιουργία ταμειακών ροών και τη διαρκή δέσμευση του για τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού, που υποστηρίζεται από τις ηγετικές θέσεις του στην αγορά, τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τη στρατηγική πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων.
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η απόκτηση της αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής «TITAN Forward 2029» και αποδεικνύει ότι ο Όμιλος παραμένει σταθερά στην σωστή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων που παρουσιάστηκαν κατά την Ημέρα Επενδυτών «TITAN Forward 2029».
Η αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερά ισχυρή λειτουργική απόδοση του Τιτάνα, τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του, την ανθεκτική δημιουργία ταμειακών ροών και τη διαρκή δέσμευση του για τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού, που υποστηρίζεται από τις ηγετικές θέσεις του στην αγορά, τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τη στρατηγική πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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