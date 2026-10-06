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Λαζαράτος για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Έχουν διαπραχθεί 40 ποινικά αδικήματα»
Λαζαράτος για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Έχουν διαπραχθεί 40 ποινικά αδικήματα»
Συνέντευξη Τύπου από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τα νομικά και πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως προς την λειτουργία τους τα ιδιωτικά αλλοδαπά Πανεπιστήμια που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, ανέπτυξε και σχολίασε ενδελεχώς ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος.
Ο κ. Λαζαράτος παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών και δικηγόρων, σε αίθουσα ξενοδοχείου των Αθηνών, ανέλυσε το νομικό καθεστώς λειτουργίας των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην χώρα μας και τα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την έκδοση αποφάσεων της διοίκησης, ενώ επισήμανε ότι μέχρι στιγμής τα αλλοδαπά Πανεπιστήμια κινούνται εκτός της νόμιμης διαδικασίας και η σύσταση και λειτουργίας τους, είναι «στον αέρα», όπως στον «αέρα» είναι και τα προγράμματα σπουδών τους.
Όπως είπε ο κ. Λαζαράτος, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν τα προγράμματα, κ.λπ., των αλλοδαπών Πανεπιστημίων έχουν διαπραχθεί 40 ποινικά αδικήματα, την στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε σχετικό μικρό διάστημα να εκδοθούν με νόμιμη διαδικασία οι αναγκαίες αποφάσεις της διοίκησης, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν, χωρίς προβλήματα.
Ειδική, αναφορά έκανε ο καθηγητής στις κτιριακές υποδομές στις οποίες προτίθενται να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές προβλεπόμενες προϋποθέσεις και οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες χορηγήθηκαν επί των μελλούμενων (μέσω προσομοίωση) κτιριακών υποδομών που θα γίνουν.
Ο πρώην υπουργός Παύλος Πολάκης σε παρέμβασή του ανέφερε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνοντας το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στη χώρας μας, καταστρατήγησε το Σύνταγμα και το δικαστήριο αυτό δεν στάθηκε στο ύψος του.
Ακόμη, ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα «παραμάγαζα των 8 τ.μ.».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάπας, συνεχάρη το κ. Λαζαράτος για τις δικονομικές ενέργειες του ενώπιον του ΣτΕ ως προς τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ενώ ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός χαρακτήρισε την παρουσίαση του καθηγητή ως «μάθημα Δημοκρατίας».
Ο κ. Λαζαράτος παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών και δικηγόρων, σε αίθουσα ξενοδοχείου των Αθηνών, ανέλυσε το νομικό καθεστώς λειτουργίας των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην χώρα μας και τα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την έκδοση αποφάσεων της διοίκησης, ενώ επισήμανε ότι μέχρι στιγμής τα αλλοδαπά Πανεπιστήμια κινούνται εκτός της νόμιμης διαδικασίας και η σύσταση και λειτουργίας τους, είναι «στον αέρα», όπως στον «αέρα» είναι και τα προγράμματα σπουδών τους.
Όπως είπε ο κ. Λαζαράτος, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν τα προγράμματα, κ.λπ., των αλλοδαπών Πανεπιστημίων έχουν διαπραχθεί 40 ποινικά αδικήματα, την στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε σχετικό μικρό διάστημα να εκδοθούν με νόμιμη διαδικασία οι αναγκαίες αποφάσεις της διοίκησης, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν, χωρίς προβλήματα.
Ειδική, αναφορά έκανε ο καθηγητής στις κτιριακές υποδομές στις οποίες προτίθενται να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές προβλεπόμενες προϋποθέσεις και οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες χορηγήθηκαν επί των μελλούμενων (μέσω προσομοίωση) κτιριακών υποδομών που θα γίνουν.
Ο πρώην υπουργός Παύλος Πολάκης σε παρέμβασή του ανέφερε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνοντας το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στη χώρας μας, καταστρατήγησε το Σύνταγμα και το δικαστήριο αυτό δεν στάθηκε στο ύψος του.
Ακόμη, ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα «παραμάγαζα των 8 τ.μ.».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάπας, συνεχάρη το κ. Λαζαράτος για τις δικονομικές ενέργειες του ενώπιον του ΣτΕ ως προς τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ενώ ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός χαρακτήρισε την παρουσίαση του καθηγητή ως «μάθημα Δημοκρατίας».
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