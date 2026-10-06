Η Ελλάδα ανοίγει εκπαιδευτικό δίαυλο με τη Νότια Κορέα, η αποστολή του «Study in Greece» στη Σεούλ

Το ενδιαφέρον των κορεατικών πανεπιστημίων για συνεργασίες και οι προοπτικές για Έλληνες και Κορεάτες φοιτητές - Περισσότερες από δύο δεκαετίες ελληνικών σπουδών στο Hankuk University of Foreign Studies

Ένα νέο πεδίο για τη διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης αναδεικνύεται στη Νότια Κορέα, καθώς η πρώτη οργανωμένη παρουσία της Ελλάδας στη μεγάλη Διεθνή Έκθεση Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας της Σεούλ συνοδεύτηκε από σειρά επαφών με σημαντικά κορεατικά πανεπιστήμια και από σαφή μηνύματα για την ανάγκη να δημιουργηθούν σταθεροί δίαυλοι συνεργασίας με τα ελληνικά ΑΕΙ.



Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο COEX της Σεούλ η 60ή International Education & Career Fair in Korea. Για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετείχε φέτος οργανωμένα στη διοργάνωση μέσω του











Από αριστερά ο Χρήστος Μιχαλακέλης, Πρόεδρος του Study in Greece μαζί με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Σεούλ, Λουκά Τσώκο

«Μας ψάχνουν» τα κορεατικά πανεπιστήμια Το σημαντικότερο μήνυμα της αποστολής, σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της SiG, αφορά αφενός στην προσέλκυση Κορεατών φοιτητών στην Ελλάδα και αφετέρου, στην ανάπτυξη μόνιμων ακαδημαϊκών σχέσεων ανάμεσα στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα.



Κλείσιμο έκθεσης παρουσιάστηκαν σε μαθητές, φοιτητές, γονείς, πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας τα αγγλόφωνα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ, τα θερινά προγράμματα, οι δυνατότητες βραχυχρόνιας φοίτησης και οι ανταλλαγές φοιτητών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν Β2Β και θεσμικές επαφές με κορεατικά πανεπιστήμια και στελέχη των γραφείων διεθνών σχέσεών τους. Ο κ. Μιχαλακέλης, αποτιμώντας την επίσκεψη, επεσήμανε στο protothema.gr ότι «η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στην 60ή διοργάνωση, έχοντας ‘απουσιάσει’ τις προηγούμενες 59 φορές, σε έναν θεσμό αντίστοιχο με μεγάλες διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις, όπως η NAFSA και η EAIE. Η ελληνική συμμετοχή οργανώθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της ελληνικής πρεσβείας στη Σεούλ, ενώ το ελληνικό περίπτερο υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία. Ακολούθησε πρόγραμμα επισκέψεων και συναντήσεων με σημαντικά κορεατικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα Yonsei University, Konkuk University, Sookmyung Women's University και Ewha Womans University. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, τα θερινά σχολεία, τα κοινά προγράμματα, οι ερευνητικές συνεργασίες και η σύναψη διμερών συμφωνιών ή MoU».



Όσο για το συμπέρασμα των επαφών στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της ελληνοκορεατικής ακαδημαϊκής συνεργασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την υπηρεσιακή αποτίμηση της Πρεσβείας, οι Κορεάτες συνομιλητές ζήτησαν τη δημιουργία απευθείας διαύλων επικοινωνίας με συγκεκριμένα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να εξεταστούν αντιστοιχίες Τμημάτων και Σχολών και να προχωρήσουν πρακτικά οι σχετικές συμφωνίες. Σε ορισμένες από τις συναντήσεις, μάλιστα, εκφράστηκε έκπληξη για την περιορισμένη μέχρι σήμερα παρουσία ελληνικών πανεπιστημίων στα διεθνή δίκτυα συνεργασίας των κορεατικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει ένα σημαντικό, μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο, πεδίο για την Ελλάδα. ‘Μα πού είστε τόσα χρόνια;’ Ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα που τέθηκε από κορεατικά πανεπιστήμια, τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικά στην προοπτική συνεργασίας με ελληνικά ΑΕΙ», καταλήγει ο κ.Μιχαλακέλης.



Μεγάλο ενδιαφέρον για τις Κλασικές Σπουδές Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της επίσκεψης ήταν το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον της κορεατικής πλευράς για τις Κλασικές Σπουδές, την Αρχαιολογία, την Ιστορία, τη Φιλοσοφία και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαλακέλης, σε μια χώρα με ισχυρή παράδοση στην τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες υπάρχει παράλληλα αυξημένη αναζήτηση ανθρωπιστικών σπουδών. Για την Ελλάδα αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη ευκαιρία, καθώς η χώρα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στους συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.



Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η υπηρεσιακή αναφορά της Πρεσβείας καταγράφει δυνατότητες συνεργασίας και σε τομείς στους οποίους τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν τεχνογνωσία και διεθνή προοπτική, όπως η ναυτιλία, η οικονομία, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η γεωργία και οι επιστήμες υγείας.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση ότι οι Κορεάτες φοιτητές συχνά πραγματοποιούν τις προπτυχιακές σπουδές τους στην Κορέα και στη συνέχεια στρέφονται στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Παράλληλα, υπάρχει ενδιαφέρον για semester abroad, θερινά σχολεία και άλλες μορφές βραχυχρόνιας κινητικότητας.



της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης αναδεικνύεται στη Νότια Κορέα, καθώς η πρώτη οργανωμένη παρουσία της Ελλάδας στη μεγάλη Διεθνή Έκθεση Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας της Σεούλ συνοδεύτηκε από σειρά επαφώνκαι από σαφή μηνύματα για την ανάγκη να δημιουργηθούν σταθεροίΣτις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026η 60ή International Education & Career Fair in Korea. Για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετείχε φέτος οργανωμένα στη διοργάνωση μέσω του Study in Greece – National Agency for International Studies in Greece, με εκπρόσωπο τον πρόεδρό του και Καθηγητή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Χρήστο Μιχαλακέλη. Στόχος ήταν η παρουσίαση του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης, των αγγλόφωνων προγραμμάτων των ελληνικών ΑΕΙ και των δυνατοτήτων φοίτησης, κινητικότητας και ακαδημαϊκής συνεργασίας με την Ελλάδα.Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση αποτέλεσε συνέχεια πρωτοβουλίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, η οποία είχε επισημάνει την ανάγκη συστηματικότερης προβολής των ελληνικών πανεπιστημίων στην κορεατική εκπαιδευτική αγορά και δημιουργίας απευθείας διαύλων επικοινωνίας με τα κορεατικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η ελληνική συμμετοχή εντάχθηκε παράλληλα στην πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σεούλ για συντονισμένη παρουσία των κρατών-μελών στην έκθεση.Το σημαντικότερο μήνυμα της αποστολής, σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της SiG, αφορά αφενός στην προσέλκυση Κορεατών φοιτητών στην Ελλάδα και αφετέρου, στην ανάπτυξη μόνιμων ακαδημαϊκών σχέσεων ανάμεσα στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα.Κατά τη διάρκεια τηςπαρουσιάστηκαν σε μαθητές, φοιτητές, γονείς, πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας τα αγγλόφωνα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ, τα θερινά προγράμματα, οι δυνατότητες βραχυχρόνιας φοίτησης και οι ανταλλαγές φοιτητών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν Β2Β και θεσμικές επαφές με κορεατικά πανεπιστήμια και στελέχη των γραφείων διεθνών σχέσεών τους. Ο κ. Μιχαλακέλης, αποτιμώντας την επίσκεψη, επεσήμανε στο protothema.gr ότι «η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στην 60ή διοργάνωση, έχοντας ‘απουσιάσει’ τις προηγούμενες 59 φορές, σε έναν θεσμό αντίστοιχο με μεγάλες διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις, όπως η NAFSA και η EAIE. Η ελληνική συμμετοχή οργανώθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της ελληνικής πρεσβείας στη Σεούλ, ενώ το ελληνικό περίπτερο υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία. Ακολούθησε πρόγραμμα επισκέψεων και συναντήσεων με σημαντικά κορεατικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα Yonsei University, Konkuk University, Sookmyung Women's University και Ewha Womans University. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, τα θερινά σχολεία, τα κοινά προγράμματα, οι ερευνητικές συνεργασίες και η σύναψη διμερών συμφωνιών ή MoU»., σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της ελληνοκορεατικής ακαδημαϊκής συνεργασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την υπηρεσιακή αποτίμηση της Πρεσβείας, οι Κορεάτες συνομιλητές ζήτησαν τη δημιουργία απευθείας διαύλων επικοινωνίας με συγκεκριμένα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να εξεταστούν αντιστοιχίες Τμημάτων και Σχολών και να προχωρήσουν πρακτικά οι σχετικές συμφωνίες. Σε ορισμένες από τις συναντήσεις, μάλιστα, εκφράστηκε έκπληξη για την περιορισμένη μέχρι σήμερα παρουσία ελληνικών πανεπιστημίων στα διεθνή δίκτυα συνεργασίας των κορεατικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει ένα σημαντικό, μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο, πεδίο για την Ελλάδα. ‘Μα πού είστε τόσα χρόνια;’ Ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα που τέθηκε από κορεατικά πανεπιστήμια, τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικά στην προοπτική συνεργασίας με ελληνικά ΑΕΙ», καταλήγει ο κ.Μιχαλακέλης.Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της επίσκεψης ήταν το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον της κορεατικής πλευράς για τις Κλασικές Σπουδές, την Αρχαιολογία, την Ιστορία, τη Φιλοσοφία και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαλακέλης, σε μια χώρα με ισχυρή παράδοση στην τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες υπάρχει παράλληλα αυξημένη αναζήτηση ανθρωπιστικών σπουδών. Για την Ελλάδα αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη ευκαιρία, καθώς η χώρα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στους συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η υπηρεσιακή αναφορά της Πρεσβείας καταγράφει δυνατότητες συνεργασίας και σε τομείς στους οποίους τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν τεχνογνωσία και διεθνή προοπτική, όπως η ναυτιλία, η οικονομία, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η γεωργία και οι επιστήμες υγείας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση ότι οι Κορεάτες φοιτητές συχνά πραγματοποιούν τις προπτυχιακές σπουδές τους στην Κορέα και στη συνέχεια στρέφονται στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Παράλληλα, υπάρχει ενδιαφέρον για semester abroad, θερινά σχολεία και άλλες μορφές βραχυχρόνιας κινητικότητας.

Σχεδόν 130.000 Κορεάτες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού Η Νότια Κορέα αποτελεί σημαντική αγορά διεθνούς φοιτητικής κινητικότητας. Σύμφωνα με την κορεατική απογραφή, που περιλαμβάνεται στη μελέτη της Πρεσβείας, 129.726 Κορεάτες καταγράφονταν το 2025 σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Από αυτούς περίπου 53% αφορούσαν προπτυχιακές και 22% μεταπτυχιακές σπουδές. Η μελέτη, ωστόσο, επισημαίνει, ότι ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως 129.726 νέες αναχωρήσεις μέσα στο 2025. Πρόκειται για καταγεγραμμένο πληθυσμό και οι διεθνείς στατιστικές δεν χρησιμοποιούν πάντοτε τα ίδια κριτήρια. Για παράδειγμα, τα αμερικανικά στοιχεία περιλαμβάνουν και το Optional Practical Training, ενώ τα ιαπωνικά περιλαμβάνουν και φοιτητές σε γλωσσικά ινστιτούτα.



Ενδεικτικά, μεταξύ των σημαντικότερων προορισμών καταγράφονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με 43.149 Κορεάτες στην αντίστοιχη καταγραφή, η Αυστραλία με 16.467, η Ιαπωνία με 14.579 και η Κίνα με 10.623. Τα μεγέθη αυτά είναι επιλεγμένα και δεν αποτελούν πλήρη κατάταξη, ενώ η μελέτη επισημαίνει τις διαφορετικές μεθοδολογίες καταγραφής.



Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το Open Doors 2025 καταγράφει 42.293 Κορεάτες το ακαδημαϊκό έτος 2024/25: 16.650 προπτυχιακούς, 14.836 μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς, 2.722 σε μη πτυχιακές σπουδές και 8.085 σε Optional Practical Training.



Μια εκπαιδευτική αγορά με υψηλή συμμετοχή αλλά έντονη δημογραφική πίεση Η κορεατική αγορά είναι ταυτόχρονα μεγάλη και απαιτητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η μελέτη της Πρεσβείας, το 71% των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών είχε ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2024.



Η απογραφή της 1ης Απριλίου 2026 καταγράφει 416 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3.072.261 εγγεγραμμένους, με τον ευρύ διοικητικό ορισμό της έρευνας. Οι αλλοδαποί φοιτητές στην Κορέα αυξήθηκαν στους 307.464, γεγονός που δείχνει ότι η χώρα δεν είναι μόνο πηγή διεθνών φοιτητών αλλά και ανταγωνιστικός προορισμός εκπαίδευσης.



Την ίδια ώρα, ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται. Το 2026 καταγράφονται 2.219.370 μαθητές στην πρωτοβάθμια, 1.338.750 στην κατώτερη δευτεροβάθμια και 1.279.392 στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με συνολική μείωση 189.007 μαθητών, ή 3,4%, σε σχέση με το αναθεωρημένο μέγεθος του 2025.



Η δημογραφική αυτή εξέλιξη δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η ζήτηση για ελληνικά πανεπιστήμια. Δημιουργεί, όμως, ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο τα πανεπιστήμια ανταγωνίζονται για μια μικρότερη εγχώρια φοιτητική βάση και παράλληλα ενισχύουν τη διεθνοποίησή τους.



Η Ελλάδα διαθέτει πλέον περισσότερες από 200 αγγλόφωνες εκπαιδευτικές επιλογές Για την Ελλάδα, η ευκαιρία συνδέεται και με την αυξανόμενη παρουσία αγγλόφωνων προγραμμάτων. Η μελέτη της ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ αναφέρει, ότι υπάρχουν πλέον περισσότερα από 200 αγγλόφωνα προγράμματα στην Ελλάδα, γεγονός που δημιουργεί ουσιαστικότερη βάση για την παρουσίαση της χώρας ως διεθνούς εκπαιδευτικού προορισμού.



Η μελέτη, πάντως, προειδοποιεί ότι η ελληνική στρατηγική δεν μπορεί να στηρίζεται σε μια γενική διαφημιστική καμπάνια. Η προσέλκυση Κορεατών φοιτητών θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προϊόντα, σαφή επιστημονική ταυτότητα, αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη, αναλυτική ενημέρωση για δίδακτρα, διάρκεια, στέγαση και υποτροφίες και, κυρίως, πραγματικές δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης.



Η προτεινόμενη στρατηγική κινείται σε τρία επίπεδα: αρχικά θερινά και χειμερινά σχολεία, σύντομες ερευνητικές επισκέψεις και ανταλλαγές με προκαθορισμένη αναγνώριση μαθημάτων. Στη συνέχεια, αγγλόφωνα μεταπτυχιακά με σαφές επιστημονικό ή επαγγελματικό αντικείμενο. Και, σε τρίτο στάδιο, επιλεκτική προσέλκυση φοιτητών για πλήρη προπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, όπου υπάρχει επαρκής ζήτηση, χρηματοδότηση και διοικητική ετοιμότητα.



Το επόμενο βήμα: ενημέρωση των ελληνικών ΑΕΙ και roadshow στη Σεούλ Το επόμενο διάστημα το Study in Greece, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ, προγραμματίζει διαδικτυακή ενημέρωση της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας για τα αποτελέσματα της αποστολής και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τα κορεατικά ιδρύματα. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να εξετάσουν συγκεκριμένες συνεργασίες και να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ελληνικών ΑΕΙ και Τμημάτων, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με αντίστοιχα κορεατικά ιδρύματα.



Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά, προβλέπεται να εξεταστεί και η διοργάνωση ειδικής αποστολής ελληνικών πανεπιστημίων στη Νότια Κορέα, με προκαθορισμένες συναντήσεις με κορεατικά ιδρύματα, υπό τον συντονισμό του Study in Greece και με τη συνδρομή της ελληνικής Πρεσβείας. Απώτερος στόχος, η μετατροπή του αρχικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες συμφωνίες, ανταλλαγές και κοινά ακαδημαϊκά ή ερευνητικά προγράμματα.



Η ελληνική γλώσσα έχει ήδη τη δική της θέση στη Νότια Κορέα Η προοπτική αυτή, ωστόσο, δεν ξεκινά από το μηδέν. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη στη Νότια Κορέα μια σημαντική ακαδημαϊκή παρουσία, με επίκεντρο το Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) στη Σεούλ. Περισσότερες από δύο δεκαετίες ελληνικών σπουδών έχουν δημιουργήσει μια σταθερή θέση για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του HUFS συνδέει τη διδασκαλία της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας με την αρχαία ελληνική γραμματεία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη γλωσσολογία και τη μετάφραση.



Η ιστορία ξεκινά τον Μάρτιο του 2004, όταν ιδρύθηκε στο HUFS το Τμήμα Ελληνικής και Βαλκανικών Γλωσσών, ενταγμένο τότε στη Σχολή Δυτικοευρωπαϊκών Σπουδών.



Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας συνδέθηκε με το ακαδημαϊκό έργο του καθηγητή Jae-won Yoo και του καθηγητή Αριστοτέλη Ζωγράφου, ο οποίος, σύμφωνα με το ιστορικό του Τμήματος, αναφέρεται ως αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας. Από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα γλωσσικής εκπαίδευσης, οι ελληνικές σπουδές εξελίχθηκαν σταδιακά σε ευρύτερο πεδίο που περιλαμβάνει τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.



Οι αριθμοί αποτυπώνουν την εξέλιξη: το 2008 αποφοίτησαν οι πρώτοι έξι φοιτητές. Μέχρι το 2025 οι απόφοιτοι είχαν φτάσει τους 291, εκ των οποίων 93 άνδρες και 198 γυναίκες, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονταν περίπου στους 200.



Οι καθηγήτριες που κρατούν ζωντανή τη γέφυρα με την Ελλάδα



Κεντρικό ρόλο στη σημερινή δραστηριότητα των ελληνικών σπουδών στο HUFS έχουν οι καθηγήτριες του Τμήματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, από την αρχαιολογία και την ιστορία έως τη γλωσσολογία και τη μετάφραση.



Η Hyejin Kim, καθηγήτρια και διδάκτωρ Αρχαιολογίας, είναι πρόεδρος του Τμήματος και επικεφαλής του Μεταπτυχιακού Τμήματος Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών. Ιδιαίτερη θέση στο ερευνητικό της έργο έχει η «Ελλάδος Περιήγησις» του Παυσανία. Ως επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικού και μεταφραστικού προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Κορέας και το Ίδρυμα Daewoo, συμμετέχει στην προσπάθεια να γίνει ένα σημαντικό έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας περισσότερο προσβάσιμο στο κορεατικό κοινό.



Στον τομέα της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας δραστηριοποιείται η Hyejin Persephone Kim, επίκουρη καθηγήτρια και διδάκτωρ Γλωσσολογίας. Έχει την επιστημονική ευθύνη για τη διδασκαλία των ελληνικών στο δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος Critical Foreign Languages (CFL) του υπουργείου Παιδείας της Νότιας Κορέας, ενώ διδάσκει και στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του προγράμματος. Στο έργο της περιλαμβάνεται η συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων ελληνικής γλώσσας από το επίπεδο Α1 έως το Β2, καθώς και των βιβλίων «First Steps in Greek» και «Going Solo! Greek for Travellers». Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται παράλληλα μέσω της κορεατικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας

K-MOOC.



Η παρουσία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ενισχύεται και από το μεταφραστικό έργο της Ja-young Choi, συνεργαζόμενης καθηγήτριας και διδάκτορος Ιστορίας, η οποία έχει ολοκληρώσει την πλήρη μετάφραση στα κορεατικά του έργου του Δημοσθένη.



Η ελληνική γλώσσα ως «κρίσιμη ξένη γλώσσα» Καθοριστικής σημασίας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στη Νότια Κορέα ήταν η ένταξή της στο πρόγραμμα Critical Foreign Languages (CFL) του υπουργείου Παιδείας της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά γλώσσες, που θεωρούνται σημαντικές για τη διεθνή επικοινωνία και την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα. Το 2024 το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του HUFS αναγνωρίστηκε ως εξειδικευμένος φορέας εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο του CFL. Έτσι η διδασκαλία των ελληνικών απέκτησε ένα ευρύτερο κρατικό εκπαιδευτικό πλαίσιο πέρα από τα όρια του πανεπιστημιακού Τμήματος.

Κατά την περίοδο 2025-2026 προστέθηκαν νέες εκπαιδευτικές δράσεις, μεταξύ των οποίων και η έκδοση εγχειριδίων ελληνικής γλώσσας επιπέδων Β1 και Β2.



Για πρώτη φορά εξετάσεις ελληνομάθειας στην Κορέα Ένα ακόμη ορόσημο ήρθε το 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας.



Η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης στη χώρα όπου διδάσκεται η γλώσσα δημιουργεί έναν θεσμικό σύνδεσμο ανάμεσα στη γλωσσική εκπαίδευση και την επίσημη πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής. Παράλληλα, προσφέρει σε φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους που μαθαίνουν ελληνικά στην Κορέα ένα αναγνωρίσιμο πλαίσιο αξιολόγησης της γλωσσικής τους επάρκειας.



Από τη Σεούλ στη Θεσσαλονίκη Η ακαδημαϊκή σχέση Ελλάδας και Νότιας Κορέας δεν περιορίζεται στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.



Ήδη από το 2021 έχει δημιουργηθεί συνδυαστικό πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Τμήμα Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών.



Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος, όλα τα σημερινά μέλη πλήρους απασχόλησης της κατεύθυνσης Ελληνικών Σπουδών έχουν λάβει τίτλους σπουδών από ελληνικά πανεπιστήμια, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ακαδημαϊκό δεσμό των δύο χωρών.



Το 2026 προστέθηκε ένας ακόμη θεσμός: το Ινστιτούτο King Sejong Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης–HUFS, το οποίο δημιουργήθηκε ως πανεπιστημιακή σύμπραξη, διευρύνοντας τις δυνατότητες ακαδημαϊκών ανταλλαγών και επικοινωνίας μεταξύ των δύο πανεπιστημιακών κοινοτήτων.



Από το ενδιαφέρον στη στρατηγική Η αποστολή του Study in Greece στη Σεούλ έρχεται, επομένως, να συναντήσει μια ήδη υπάρχουσα ακαδημαϊκή γέφυρα. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται η πολυετής παρουσία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο HUFS. Από την άλλη, η νέα κινητικότητα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία επιχειρεί να μετατρέψει το ενδιαφέρον των κορεατικών πανεπιστημίων σε συγκεκριμένες συνεργασίες.



Η ίδια η μελέτη της Πρεσβείας υπογραμμίζει, ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι απλώς η αύξηση της προβολής της Ελλάδας ως εκπαιδευτικού προορισμού. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν μόνιμες θεσμικές σχέσεις, συμφωνίες ανταλλαγής και απευθείας συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και κορεατικών πανεπιστημίων.



Σε αυτό το πλαίσιο, οι Κλασικές Σπουδές και ο Ελληνικός Πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία, χωρίς όμως να περιορίσουν το εύρος της συνεργασίας. Ναυτιλία, θαλάσσιες επιστήμες και περιβάλλον, τουρισμός και φιλοξενία, αγροδιατροφή, οικονομία, τεχνολογία και επιλεγμένοι τομείς των επιστημών υγείας περιλαμβάνονται στα πεδία που η μελέτη θεωρεί πρόσφορα για μελλοντική ανάπτυξη.



Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η διεθνοποίηση αντιμετωπίζεται ως αμφίδρομη διαδικασία. Δεν αφορά μόνο την προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα. Αφορά και τη δυνατότητα Ελλήνων φοιτητών να σπουδάσουν, να ερευνηθούν ή να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε κορεατικά πανεπιστήμια. Όπως επισημάνθηκε κατά τις επαφές στη Σεούλ, τα κορεατικά ιδρύματα ενδιαφέρονται επίσης να υποδεχθούν Έλληνες φοιτητές.



Κατά συνέπεια, η πρώτη οργανωμένη ελληνική παρουσία στη Σεούλ δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη συμμετοχή σε διεθνή εκπαιδευτική έκθεση αλλά το πρώτο βήμα μιας προσπάθειας να καλυφθεί ένα κενό που οι ίδιοι οι Κορεάτες πανεπιστημιακοί ανέδειξαν: η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό και πολιτιστικό κεφάλαιο, αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχει μετατρέψει σε αντίστοιχη παρουσία στο κορεατικό πανεπιστημιακό δίκτυο.