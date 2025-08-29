Ελένη Πετρουλάκη: Το βίντεό της κάτω από το νερό - «Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μια εποχή, είναι μια αίσθηση»
Η γυμνάστρια ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Ένα βίντεο κάτω από το νερό δημοσίευσε η Ελένη Πετρουλάκη στα social media, λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Η γνωστή γυμνάστρια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά, υλικό από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Το τελευταίο διάστημα, ο λογαριασμός της στο Instagram έχει γεμίσει με στιγμιότυπα και βίντεο από τις διακοπές της. Η Ελένη Πετρουλάκη απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην Κρήτη, ενώ στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίζεται να κολυμπάει κάτω από το νερό φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο μαγιό.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η γυμνάστρια εξήγησε τι σημαίνει για εκείνη «καλοκαίρι», ενώ τόνισε πως το κουβαλάει πάντα στην καρδιά της. «Εκεί, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας... Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μια εποχή, είναι μια αίσθηση. Είναι το φως που ταξιδεύει μέσα στο νερό, οι αναμνήσεις που κρατάμε ζωντανές, η ανάσα που γεμίζει την ψυχή μας ελευθερία. Το καλοκαίρι μένει πάντα μέσα μας. Γιατί το κουβαλάμε στην καρδιά μας», έγραψε.
Δείτε το βίντεο
