Η Ελένη Πετρουλάκη φωτογραφήθηκε με μαγιό χωρίς ρετούς: Αυτό το σώμα είναι ιστορία, λέει
Η Ελένη Πετρουλάκη φωτογραφήθηκε με μαγιό χωρίς ρετούς: Αυτό το σώμα είναι ιστορία, λέει
Μου έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, με έχει σηκώσει όταν λύγισα, έγραψε η γυμνάστρια
Με μαγιό και χωρίς ρετούς πόζαρε η Ελένη Πετρουλάκη, δηλώνοντας ότι το σώμα της δεν αποτελεί απλώς μια εικόνα, αλλά μια ολόκληρη ιστορία.
Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπό της στην παραλία Μακρυγιαλός στην Κρήτη, η γυμνάστρια έστειλε ένα μήνυμα, τονίζοντας ότι ένα σώμα δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να έχει αξία. Όπως είπε, της έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, τη στήριξε σε δύσκολες στιγμές και κάθε σημάδι του αποτελεί απόδειξη ζωής.
Υπογράμμισε ότι το φροντίζει όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά επειδή το αγαπά για όσα της έχει προσφέρει.
Όπως έγραψε η Ελένη Πετρουλάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Αυτή η φώτο δεν έχει κανένα ρετούς. Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα. Είναι ιστορία. Μου έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, με έχει σηκώσει όταν λύγισα, με έχει στηρίξει σε κάθε βήμα. Δεν είναι τέλειο και δεν χρειάζεται να είναι. Είναι ζωντανό, δυνατό, αληθινό. Κάθε σημάδι του είναι απόδειξη ζωής. Το φροντίζω όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά γιατί το αγαπώ για όσα μου έχει χαρίσει. Κι αν θέλω να αφήσω ένα μήνυμα, είναι αυτό: σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση, αξίζει να κοιτάμε το σώμα μας με ευγνωμοσύνη και να το φροντίζουμε με άσκηση και σωστή διατροφή και όχι με κριτική».
Δείτε την ανάρτησή της
Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπό της στην παραλία Μακρυγιαλός στην Κρήτη, η γυμνάστρια έστειλε ένα μήνυμα, τονίζοντας ότι ένα σώμα δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να έχει αξία. Όπως είπε, της έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, τη στήριξε σε δύσκολες στιγμές και κάθε σημάδι του αποτελεί απόδειξη ζωής.
Υπογράμμισε ότι το φροντίζει όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά επειδή το αγαπά για όσα της έχει προσφέρει.
Όπως έγραψε η Ελένη Πετρουλάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Αυτή η φώτο δεν έχει κανένα ρετούς. Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα. Είναι ιστορία. Μου έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, με έχει σηκώσει όταν λύγισα, με έχει στηρίξει σε κάθε βήμα. Δεν είναι τέλειο και δεν χρειάζεται να είναι. Είναι ζωντανό, δυνατό, αληθινό. Κάθε σημάδι του είναι απόδειξη ζωής. Το φροντίζω όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά γιατί το αγαπώ για όσα μου έχει χαρίσει. Κι αν θέλω να αφήσω ένα μήνυμα, είναι αυτό: σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση, αξίζει να κοιτάμε το σώμα μας με ευγνωμοσύνη και να το φροντίζουμε με άσκηση και σωστή διατροφή και όχι με κριτική».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα