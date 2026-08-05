Axios: Το σχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν-Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ – Οι 5 βασικοί όροι, τι περιλαμβάνει για τη ναυσιπλοΐα
Axios: Το σχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν-Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ – Οι 5 βασικοί όροι, τι περιλαμβάνει για τη ναυσιπλοΐα
Η Ουάσιγκτον επιδιώκει ανακοίνωση ακόμη και σήμερα – Πώς θα γίνει η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας - Προβλέπεται προσωρινή εκεχειρία και νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας προσωρινής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με την αμερικανική κυβέρνηση να επιδιώκει την ανακοίνωσή της ακόμη και εντός της Τετάρτης, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται δύο περιφερειακές πηγές και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.
Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία, η οποία συζητείται εδώ και αρκετές εβδομάδες, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ωστόσο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να εγκρίνει εκτεταμένες στρατιωτικές επιθέσεις.
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Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία, η οποία συζητείται εδώ και αρκετές εβδομάδες, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ο Τραμπ «πάγωσε» τα πλήγματα για να δώσει χρόνο στη διπλωματίαΣύμφωνα με το Axios, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε το περασμένο Σάββατο να μην προχωρήσει στη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση που είχε απειλήσει ότι θα εξαπέλυε κατά του Ιράν, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες.
Ωστόσο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να εγκρίνει εκτεταμένες στρατιωτικές επιθέσεις.
Τι προβλέπει το σχέδιο συμφωνίαςΣύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, η συμφωνία προβλέπει μια προσωρινή ρύθμιση διάρκειας 60 ημερών μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με δυνατότητα παράτασης.
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