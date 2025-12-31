Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Ερωτευμένη σε παραλία της Βραζιλίας, τα φιλιά και οι αγκαλιές με τον Μπακ Πάλμερ
Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Ερωτευμένη σε παραλία της Βραζιλίας, τα φιλιά και οι αγκαλιές με τον Μπακ Πάλμερ
Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
H Αλεσάντρα Αμπρόσιο συνεχίζει να απολαμβάνει τον έρωτά της μαζί με τον σύντροφό της, Μπακ Πάλμερ.
Αυτή το φορά, το ζευγάρι εντοπίστηκε σε παραλία του Περναμπούκο της Βραζιλίας, την ώρα που έκανε ηλιοθεραπεία και κολύμπι. Σε μία από τις φωτογραφίες ο Μπακ Πάλμερ σηκώνει στα χέρια του το μοντέλο για να μπουν μαζί στη θάλασσα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ανταλλάσσουν φιλιά στο στόμα, αγκαλιασμένοι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους δημοσίως στα τέλη του 2024, όταν το διάσημο σούπερ μόντελ από τη Βραζιλία και ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίστηκαν μαζί στο Art Basel στο Μαϊάμι. Από τότε, το ειδύλλιο τους έχει φανεί να εξελίσσεται σταθερά με κοινές εμφανίσεις και ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου, από βόλτες και τρυφερά φιλιά στη Βενετία της Καλιφόρνιας μέχρι παραλίες στη Βραζιλία και στιγμές διακοπών στην Ίμπιζα.
Αυτή το φορά, το ζευγάρι εντοπίστηκε σε παραλία του Περναμπούκο της Βραζιλίας, την ώρα που έκανε ηλιοθεραπεία και κολύμπι. Σε μία από τις φωτογραφίες ο Μπακ Πάλμερ σηκώνει στα χέρια του το μοντέλο για να μπουν μαζί στη θάλασσα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ανταλλάσσουν φιλιά στο στόμα, αγκαλιασμένοι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους δημοσίως στα τέλη του 2024, όταν το διάσημο σούπερ μόντελ από τη Βραζιλία και ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίστηκαν μαζί στο Art Basel στο Μαϊάμι. Από τότε, το ειδύλλιο τους έχει φανεί να εξελίσσεται σταθερά με κοινές εμφανίσεις και ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου, από βόλτες και τρυφερά φιλιά στη Βενετία της Καλιφόρνιας μέχρι παραλίες στη Βραζιλία και στιγμές διακοπών στην Ίμπιζα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα