Οι τρυφερές στιγμές της Αλεσάντρα Αμπρόσιο και του Μπακ Πάλμερ από το ταξίδι τους στη Βραζιλία
Ο δικός μου παράδεισος, σχολίασε το μοντέλο σε ανάρτηση που έκανε
Στιγμές τρυφερότητας με τον Μπακ Πάλμερ απολαμβάνει η Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο ταξίδι τους στη Βραζιλία. Το διάσημο μοντέλο ταξίδεψε με τον αγαπημένο της στη χώρα καταγωγή της και μοιράστηκε εικόνες με τους θαυμαστές της.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Αμπρόσιο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ξεχωρίζουν εκείνα που απαθανατίζουν τις αγκαλιές και τα φιλία του ζευγαριού στις παραλίες της Βραζιλίας. «Ο δικός μου παράδεισος», σχολίασε στη συνοδευτιή λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
