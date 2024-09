Patti Scialfa, Bruce Springsteen’s wife and bandmate, reveals blood cancer diagnosis https://t.co/OA3VXIC4ln pic.twitter.com/DCQUG19Ngz — New York Post (@nypost) September 9, 2024

, σύζυγος τουκαι μέλος της E Street Band, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του, «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band», η Σκιάλφα αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα το 2018, μια μορφή καρκίνου του αίματος, κατά τη διάρκεια της περίφημης συναυλίας του Σπρίνγκστιν στο Μπρόντγουεϊ.Σκεπτόμενη την ασθένειά της στο ντοκιμαντέρ, η οποία καταγράφει τη συνεχιζόμενη παγκόσμια περιοδεία του Σπρίνγκστιν και της E Street Band, είπε: «Ένιωσα τόσο ωραία που επέστρεψα στη σκηνή. Η περιοδεία έχει γίνει πρόκληση για μένα... [Η ασθένεια] επηρεάζει το ανοσοποιητικό μου σύστημα, οπότε πρέπει να προσέχω τι επιλέγω να κάνω και πού επιλέγω να πάω. Κάθε τόσο, έρχομαι σε ένα ή δύο σόου και μπορώ να τραγουδήσω μερικά τραγούδια επί σκηνής, και αυτό ήταν μια απόλαυση. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα για μένα αυτή τη στιγμή, και είμαι εντάξει με αυτό».Η Σκιάλφα εντάχθηκε στην E Street Band το 1984, κάνοντας φωνητικά στην περιοδεία «Born in the USA», και ξεκίνησε μια ρομαντική σχέση με τον Σπρίνγκστιν αργότερα εκείνη τη δεκαετία, μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο Τζουλιάν Φίλιπς. Η δημιουργική τους συνεργασία έχει διαρκέσει και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: Έβαν, Τζέσικα και Σάμιουελ.Ο Σπρίνγκστιν είχε να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας, της πρώτης του με την E Street Band από το 2017. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέβαλε τις υπόλοιπες ημερομηνίες εκείνης της χρονιάς, ενώ έκανε θεραπεία για πεπτικό έλκος, και τον Μάιο του τρέχοντος έτους ανέβαλε άλλες τέσσερις λόγω «φωνητικών προβλημάτων» και επακόλουθων συμβουλών από τους γιατρούς.Η περιοδεία έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, με τον Αλέξη Πετρίδη του Guardian να γράφει για την πρώτη ημερομηνία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο του 2023: «Εκπέμπουν πάντα τον αέρα ανθρώπων που είναι εκεί επειδή θέλουν απεγνωσμένα να είναι εκεί, μια μπάντα που δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη της που παίζει σε στάδιο, παρά το γεγονός ότι παίζει σε στάδια από τις αρχές της δεκαετίας του '80».Το «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band» έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο και θα προβληθεί στο Hulu και στο Disney+ από τις 25 Οκτωβρίου.: EPA, Shutterstock