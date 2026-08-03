Οι οικογενειακές διακοπές του Λούις Φόνσι στη Μύκονο: Τα παιχνίδια στη θάλασσα και οι βουτιές με τη σύζυγό του, δείτε φωτογραφίες
Οι οικογενειακές διακοπές του Λούις Φόνσι στη Μύκονο: Τα παιχνίδια στη θάλασσα και οι βουτιές με τη σύζυγό του, δείτε φωτογραφίες
Ο τραγουδιστής του «Despacito» επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές του
Στη Μύκονο βρέθηκε με τη σύζυγο και τα παιδιά του ο Λούις Φόνσι, απολαμβάνοντας οικογενειακές διακοπές στο νησί των ανέμων.
Ο Πορτορικανός τραγουδιστής που έχει ξεχωρίσει μέσα από την επιτυχία «Despacito» απαθανατίστηκε στην παραλία να περνάει χρόνο τη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ, την κόρη και τον γιο τους.
Σε μερικά στιγμιότυπα, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε να κολυμπάει, ενώ σε άλλα εθεάθη με τη σύζυγό του και μία σανίδα μέσα στο νερό, καθώς και να παίζουν μαζί με τα παιδιά τους. Σε άλλες εικόνες, η οικογένεια καθόταν στις ξαπλώστρες που διέθετε η παραλία. Ο Φόνσι φορούσε λευκό μαγιό και γυαλιά ηλίου, ενώ η Λόπεθ είχε επιλέξει ένα κόκκινο μπικίνι, ολοκληρώνοντάς την το look της με γυαλιά και κοσμήματα.
Δείτε φωτογραφίες
Ο τραγουδιστής είχε κάνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, μέσω αναρτήσεών του στα social media, ότι έκανε διακοπές στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, είχε μοιραστεί εικόνες από από την επίσκεψή τους στη Ρήνεια, αλλά και από εξόδους στη Μύκονο.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Ο Πορτορικανός τραγουδιστής που έχει ξεχωρίσει μέσα από την επιτυχία «Despacito» απαθανατίστηκε στην παραλία να περνάει χρόνο τη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ, την κόρη και τον γιο τους.
Σε μερικά στιγμιότυπα, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε να κολυμπάει, ενώ σε άλλα εθεάθη με τη σύζυγό του και μία σανίδα μέσα στο νερό, καθώς και να παίζουν μαζί με τα παιδιά τους. Σε άλλες εικόνες, η οικογένεια καθόταν στις ξαπλώστρες που διέθετε η παραλία. Ο Φόνσι φορούσε λευκό μαγιό και γυαλιά ηλίου, ενώ η Λόπεθ είχε επιλέξει ένα κόκκινο μπικίνι, ολοκληρώνοντάς την το look της με γυαλιά και κοσμήματα.
Δείτε φωτογραφίες
Ο τραγουδιστής είχε κάνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, μέσω αναρτήσεών του στα social media, ότι έκανε διακοπές στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, είχε μοιραστεί εικόνες από από την επίσκεψή τους στη Ρήνεια, αλλά και από εξόδους στη Μύκονο.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
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