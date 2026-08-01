Τα τρία στοιχήματα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου
Τα τρία στοιχήματα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου
Η Διεθνής Eκθεση Θεσσαλονίκης, τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια και οι Ελληνικές Αλυκές αποτελούν προτεραιότητες για το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο
Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 διαμορφώνεται σε μια ιδιαίτερα πυκνή περίοδο για το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Το μέχρι πρότινος Υπερταμείο, που πρόσφατα μετονομάστηκε, καλείται μέσα στους επόμενους μήνες να προωθήσει μια σειρά σημαντικών έργων και επενδυτικών πρωτοβουλιών. Τρία από τα σημαντικότερα projects του, η ανάπλαση της ΔΕΘ, η αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων και οι Ελληνικές Αλυκές, μπήκαν σε καθοριστική φάση.
ΔΕΘ
Πρώτο μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ανάπλαση της Διεθνούς Eκθεσης Θεσσαλονίκης. Eπειτα από διαδοχικές αλλαγές σχεδιασμού, δικαστικές εμπλοκές και μια μακρά δημόσια συζήτηση για το μέλλον του έργου, η κυβέρνηση επιδιώκει πλέον να περάσει από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση. Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού στον σχεδιασμό του έργου πέρυσι, καθώς αποφασίστηκε η εγκατάλειψη του μοντέλου ΣΔΙΤ υπέρ ενός δημόσιου έργου με περισσότερο πράσινο και χωρίς ξενοδοχείο ή επιχειρηματικό κέντρο.
Τη διαδικασία έχει προετοιμάσει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (Project Preparation Facility – PPF) του Ταμείου, υπό τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Σταμπουλίδη, η οποία ανέλαβε την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου και έτσι η φετινή Διεθνής Eκθεση Θεσσαλονίκης θα βρει την ανάπλαση να έχει εισέλθει πλέον στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η ανάπλαση αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής αναγέννησης που σχεδιάζεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα και φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον ιστορικό εκθεσιακό χώρο σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο διεθνών προδιαγραφών με τη δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει δύο νέα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια, την αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», υπόγειο χώρο στάθμευσης άνω των 600 θέσεων και περισσότερα από 100.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και ανοικτών χώρων, που θα καλύπτουν πάνω από το 70% της συνολικής έκτασης. Παράλληλα διατηρούνται τα εμβληματικά κτίρια Esso Pappas, MOMus και Palais de Sports, ενώ από τον σχεδιασμό έχουν αφαιρεθεί το ξενοδοχείο και το επιχειρηματικό κέντρο.
Η αλλαγή του χρηματοδοτικού μοντέλου οδήγησε και σε επανασχεδιασμό του έργου από ΣΔΙΤ σε δημόσιο έργο με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με τα εκθεσιακά κτίρια να περιορίζονται από τέσσερα σε δύο, χωρίς να μεταβάλλεται ο στόχος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, ο νέος σχεδιασμός επιχειρεί να απαντήσει στις αντιδράσεις που είχαν διατυπωθεί τα προηγούμενα χρόνια για την έκταση της δόμησης, αυξάνοντας σημαντικά τους χώρους πρασίνου και περιορίζοντας το κτιριακό αποτύπωμα, ενώ το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τη δημοτική αρχή Θεσσαλονίκης, επιδιώκοντας το έργο να προχωρήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή θεσμική συναίνεση.
Αεροδρόμια
Μετά τη ΔΕΘ, το βλέμμα στρέφεται στον μεγαλύτερο διαγωνισμό παραχώρησης που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στο χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου: την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο κομμάτι του παζλ στον επανασχεδιασμό των περιφερειακών αεροπορικών υποδομών της χώρας μετά την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων στη Fraport Greece και του αεροδρομίου της Καλαμάτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει παραταθεί έως τις 20 Αυγούστου έπειτα από αιτήματα επενδυτικών σχημάτων που ζήτησαν περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία των φακέλων τους. Η παράταση αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και στο ισχυρό ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει ο διαγωνισμός, με την αγορά να προεξοφλεί συμμετοχή σχημάτων στα οποία συγκαταλέγονται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Fraport Greece, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με την ινδική GMR, ο όμιλος AKTOR, αλλά και άλλοι διεθνείς επενδυτές.
Ο διαγωνισμός αφορά την 40ετή παραχώρηση της διοίκησης, διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των 22 αεροδρομίων που σήμερα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στόχος είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων, η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση της συνδεσιμότητας της ελληνικής περιφέρειας. Η επιλογή να αξιοποιηθούν ως ενιαίο χαρτοφυλάκιο (cluster) επιτρέπει να συνδυαστούν αεροδρόμια με διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε οι επενδύσεις να επεκταθούν σε ολόκληρο το δίκτυο και όχι μόνο στους πλέον εμπορικούς προορισμούς.
Τα μεγέθη εξηγούν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα 22 αεροδρόμια εξυπηρέτησαν περίπου 2,4 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,8% από το 2022. Η αξιοποίησή τους αναμένεται να ολοκληρώσει τον νέο χάρτη διαχείρισης των περιφερειακών αεροπορικών υποδομών της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις εκσυγχρονισμού.
Αλάτι
Το τρίτο μεγάλο project αφορά την αξιοποίηση της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής φυσικού θαλασσινού αλατιού στη Μεσόγειο. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί, με επτά επενδυτικά σχήματα να προκρίνονται από τα εννέα που είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους ώστε να αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής και να υπογραφεί η συμφωνία για την πώληση τουλάχιστον του 51% της εταιρείας.
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ΔΕΘ
Πρώτο μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ανάπλαση της Διεθνούς Eκθεσης Θεσσαλονίκης. Eπειτα από διαδοχικές αλλαγές σχεδιασμού, δικαστικές εμπλοκές και μια μακρά δημόσια συζήτηση για το μέλλον του έργου, η κυβέρνηση επιδιώκει πλέον να περάσει από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση. Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού στον σχεδιασμό του έργου πέρυσι, καθώς αποφασίστηκε η εγκατάλειψη του μοντέλου ΣΔΙΤ υπέρ ενός δημόσιου έργου με περισσότερο πράσινο και χωρίς ξενοδοχείο ή επιχειρηματικό κέντρο.
Τη διαδικασία έχει προετοιμάσει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (Project Preparation Facility – PPF) του Ταμείου, υπό τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Σταμπουλίδη, η οποία ανέλαβε την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου και έτσι η φετινή Διεθνής Eκθεση Θεσσαλονίκης θα βρει την ανάπλαση να έχει εισέλθει πλέον στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η ανάπλαση αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής αναγέννησης που σχεδιάζεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα και φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον ιστορικό εκθεσιακό χώρο σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο διεθνών προδιαγραφών με τη δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει δύο νέα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια, την αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», υπόγειο χώρο στάθμευσης άνω των 600 θέσεων και περισσότερα από 100.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και ανοικτών χώρων, που θα καλύπτουν πάνω από το 70% της συνολικής έκτασης. Παράλληλα διατηρούνται τα εμβληματικά κτίρια Esso Pappas, MOMus και Palais de Sports, ενώ από τον σχεδιασμό έχουν αφαιρεθεί το ξενοδοχείο και το επιχειρηματικό κέντρο.
Η αλλαγή του χρηματοδοτικού μοντέλου οδήγησε και σε επανασχεδιασμό του έργου από ΣΔΙΤ σε δημόσιο έργο με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με τα εκθεσιακά κτίρια να περιορίζονται από τέσσερα σε δύο, χωρίς να μεταβάλλεται ο στόχος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, ο νέος σχεδιασμός επιχειρεί να απαντήσει στις αντιδράσεις που είχαν διατυπωθεί τα προηγούμενα χρόνια για την έκταση της δόμησης, αυξάνοντας σημαντικά τους χώρους πρασίνου και περιορίζοντας το κτιριακό αποτύπωμα, ενώ το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τη δημοτική αρχή Θεσσαλονίκης, επιδιώκοντας το έργο να προχωρήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή θεσμική συναίνεση.
Αεροδρόμια
Μετά τη ΔΕΘ, το βλέμμα στρέφεται στον μεγαλύτερο διαγωνισμό παραχώρησης που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στο χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου: την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο κομμάτι του παζλ στον επανασχεδιασμό των περιφερειακών αεροπορικών υποδομών της χώρας μετά την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων στη Fraport Greece και του αεροδρομίου της Καλαμάτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει παραταθεί έως τις 20 Αυγούστου έπειτα από αιτήματα επενδυτικών σχημάτων που ζήτησαν περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία των φακέλων τους. Η παράταση αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και στο ισχυρό ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει ο διαγωνισμός, με την αγορά να προεξοφλεί συμμετοχή σχημάτων στα οποία συγκαταλέγονται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Fraport Greece, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με την ινδική GMR, ο όμιλος AKTOR, αλλά και άλλοι διεθνείς επενδυτές.
Ο διαγωνισμός αφορά την 40ετή παραχώρηση της διοίκησης, διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των 22 αεροδρομίων που σήμερα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στόχος είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων, η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση της συνδεσιμότητας της ελληνικής περιφέρειας. Η επιλογή να αξιοποιηθούν ως ενιαίο χαρτοφυλάκιο (cluster) επιτρέπει να συνδυαστούν αεροδρόμια με διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε οι επενδύσεις να επεκταθούν σε ολόκληρο το δίκτυο και όχι μόνο στους πλέον εμπορικούς προορισμούς.
Τα μεγέθη εξηγούν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα 22 αεροδρόμια εξυπηρέτησαν περίπου 2,4 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,8% από το 2022. Η αξιοποίησή τους αναμένεται να ολοκληρώσει τον νέο χάρτη διαχείρισης των περιφερειακών αεροπορικών υποδομών της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις εκσυγχρονισμού.
Αλάτι
Το τρίτο μεγάλο project αφορά την αξιοποίηση της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής φυσικού θαλασσινού αλατιού στη Μεσόγειο. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί, με επτά επενδυτικά σχήματα να προκρίνονται από τα εννέα που είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους ώστε να αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής και να υπογραφεί η συμφωνία για την πώληση τουλάχιστον του 51% της εταιρείας.
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