Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας για το σύνολο της καριέρας του

Το να μου απονέμεται ο Χρυσός Λέοντας αποτελεί τεράστια τιμή, προφανώς αυτό σημαίνει επίσης ότι γέρασα, αλλά το δέχομαι, δήλωσε ο σταρ του Χόλιγουντ