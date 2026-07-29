Οι ζημιές στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό στο επίκεντρο του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας - Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των κατοίκων

Ο δήμος ζητά να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας