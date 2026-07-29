Οι ζημιές στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό στο επίκεντρο του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας - Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των κατοίκων
ΕΛΛΑΔΑ
Δήμος Αθηναίων Κυψέλη Μετρό Χάρης Δούκας

Οι ζημιές στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό στο επίκεντρο του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας - Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των κατοίκων

Ο δήμος ζητά να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι ζημιές στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό στο επίκεντρο του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας - Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των κατοίκων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το ζήτημα με τις ζημιές και τις ρωγμές που προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες της Κυψέλης εξαιτίας της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό, κυριάρχησε στη σημερινή 29η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συζήτησης, τον λόγο έλαβαν αρμόδιοι που προσκλήθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα , όπως ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Καραδήμας, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της πρωτοβουλίας κατοίκων, ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, εμπειρογνώμονας από πλευράς των κατοίκων, ο Παναγιώτης Καρύδης, καθηγητής του ΕΜΠ, εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας κ.α..

Ο κ. Καρύδης ανέφερε ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο και δήλωσε άγνοια για το αν θα σταματήσει ή θα συνεχιστούν οι καθιζήσεις, οι οποίες όπως τόνισε «είναι αναμφισβήτητο» ότι επιδρούν στη στατικότητα των κτιρίων. Όπως επισήμανε, ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην συνέχιση των καθιζήσεων είναι το νερό που υπάρχει ή το μαλακό έδαφος, αλλά ενδεχομένως και κάποιοι μικροσεισμοί.

Έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για στήριξη των κατοίκων της περιοχής.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος. Αποφασιστηκε να ζητηθεί επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», πρόσβαση στη μελέτη αλλά και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρξουν και τα σχετικά συμπεράσματα ώστε να γίνει αξιολόγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες. Ζητήθηκε να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, καθώς και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης