Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εξαφάνιση

Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Θεσσαλονίκη

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς και μπεζ μπλούζα

Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Θεσσαλονίκη
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 34χρονου άνδρα από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 29/07/2026 στις 06:00 το πρωί, εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη, ο Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος, 34 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 29/07/2026, για την εξαφάνιση του Παπαγιαννόπουλου Χαράλαμπου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς και μπεζ μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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