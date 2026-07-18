Η Μαρίνα Σταυράκη χόρεψε και τραγούδησε με τον Λάμπη Λιβιεράτο σε νυχτερινό μαγαζί, η έκπληξη για την ονομαστική της γιορτή
Η Μαρίνα Σταυράκη χόρεψε και τραγούδησε με τον Λάμπη Λιβιεράτο σε νυχτερινό μαγαζί, η έκπληξη για την ονομαστική της γιορτή
Καμιά φορά η ζωή ξέρει να γράφει το πιο όμορφο σενάριο εκεί που δεν το περιμένεις, έγραψε
Με τον Λάμπη Λιβιεράτο χόρεψε και τραγούδησε η Μαρίνα Σταυράκη, σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, και δημοσίευσε βίντεο στα social media της, με το οποίο αποκάλυψε πως δέχτηκε μία από τις ωραίες εκπλήξεις της ζωής της, από τους φίλους της, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή.
Η Μαρίνα Σταυράκη, με την ανάρτηση που έκανε στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, εξήγησε πως τα αγαπημένα της πρόσωπα διοργάνωσαν τη βραδιά αυτή για να γιορτάσουν μαζί της, με την ίδια να δηλώνει ευγνώμων και συγκινημένη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της ανέφερε: «Υπάρχουν βραδιές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο συναισθήματα. Η χθεσινή ήταν μια από αυτές. Μια υπέροχη έκπληξη από αγαπημένους φίλους και συνεργάτες για την ονομαστική μου εορτή, γεμάτη γέλια, μουσική, όμορφες αγκαλιές και ανθρώπους που αγαπώ. Και κάπου ανάμεσα στις μελωδίες, υπήρχαν τραγούδια που έμοιαζαν να μην είναι απλές αφιερώσεις… υπήρχαν στίχοι που βρήκαν τον δρόμο τους, βλέμματα που έλεγαν περισσότερα από όσα τόλμησαν οι λέξεις και στιγμές που ίσως μόνο δύο άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν. Άλλωστε, οι πιο όμορφες ιστορίες δεν φωνάζουν. Ψιθυρίζουν. Κρατώ τη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και εκείνη τη μικρή στιγμή που έκανε την καρδιά μου να χαμογελάσει λίγο διαφορετικά… Γιατί, καμιά φορά, η ζωή ξέρει να γράφει το πιο όμορφο σενάριο εκεί που δεν το περιμένεις».
Δείτε το βίντεο
Η Μαρίνα Σταυράκη, με την ανάρτηση που έκανε στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, εξήγησε πως τα αγαπημένα της πρόσωπα διοργάνωσαν τη βραδιά αυτή για να γιορτάσουν μαζί της, με την ίδια να δηλώνει ευγνώμων και συγκινημένη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της ανέφερε: «Υπάρχουν βραδιές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο συναισθήματα. Η χθεσινή ήταν μια από αυτές. Μια υπέροχη έκπληξη από αγαπημένους φίλους και συνεργάτες για την ονομαστική μου εορτή, γεμάτη γέλια, μουσική, όμορφες αγκαλιές και ανθρώπους που αγαπώ. Και κάπου ανάμεσα στις μελωδίες, υπήρχαν τραγούδια που έμοιαζαν να μην είναι απλές αφιερώσεις… υπήρχαν στίχοι που βρήκαν τον δρόμο τους, βλέμματα που έλεγαν περισσότερα από όσα τόλμησαν οι λέξεις και στιγμές που ίσως μόνο δύο άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν. Άλλωστε, οι πιο όμορφες ιστορίες δεν φωνάζουν. Ψιθυρίζουν. Κρατώ τη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και εκείνη τη μικρή στιγμή που έκανε την καρδιά μου να χαμογελάσει λίγο διαφορετικά… Γιατί, καμιά φορά, η ζωή ξέρει να γράφει το πιο όμορφο σενάριο εκεί που δεν το περιμένεις».
Δείτε το βίντεο
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