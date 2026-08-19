Στον «αέρα» το πρώτο πολιτικό ντοκιμαντέρ της ΕΛ.Α.Σ: «Πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με την Δεξιά» λέει ο Τσίπρας, δείτε βίντεο
Στον «αέρα» το πρώτο πολιτικό ντοκιμαντέρ της ΕΛ.Α.Σ: «Πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με την Δεξιά» λέει ο Τσίπρας, δείτε βίντεο
Κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της κινηματογραφικής τριλογίας που δημιούργησε μια ομάδα εθελοντών και εθελοντριών του κόμματος
«Η πολιτική είναι όλα αυτά που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι το πρόσημό της, αν θέλουμε να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο» είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, στο «πρόσημο της πολιτικής», το πρώτο μέρος της κινηματογραφικής τριλογίας που δημιούργησε μια ομάδα εθελοντών/τριών του κόμματος.
Μια πρωτοβουλία με χαρακτηριστικά handmade που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια και τον δημιουργικό συντονισμό της Φανής Κουντούρη, Aναπλ. Καθ. Πολιτικής Επιστήμης και Επικοινωνίας.
Σε αυτοβιογραφικό τόνο, ο Αλέξης Τσίπρας αφηγείται την ζωή του στα πρώτα χρόνια του, τις μνήμες από το πατρικό του σπίτι και τη γειτονιά του, την πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής, αλλά και την ταυτότητα της πολιτικής του παρουσίας, καταλήγοντας πως: «Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους. Από το πρόσημο που έχει η πολιτική. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας».
Αναλυτικά, το κείμενο της αφήγησης του Αλέξη Τσίπρα:
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους, στην οδό Φθιώτιδος αριθμός 41, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη το 1974. Η μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της χούντας.
Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο πατέρας μου, ήταν ΠΑΣΟΚ, τα αδέλφια μου, ήταν στην ΚΝΕ. Ακολούθησε το δικό μου δρόμο.
Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού, διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο, ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας.
Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Αλλά πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με την Δεξιά.
Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
Από το πρόσημο που έχει η πολιτική. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας.
Μια πρωτοβουλία με χαρακτηριστικά handmade που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια και τον δημιουργικό συντονισμό της Φανής Κουντούρη, Aναπλ. Καθ. Πολιτικής Επιστήμης και Επικοινωνίας.
Σε αυτοβιογραφικό τόνο, ο Αλέξης Τσίπρας αφηγείται την ζωή του στα πρώτα χρόνια του, τις μνήμες από το πατρικό του σπίτι και τη γειτονιά του, την πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής, αλλά και την ταυτότητα της πολιτικής του παρουσίας, καταλήγοντας πως: «Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους. Από το πρόσημο που έχει η πολιτική. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας».
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Αναλυτικά, το κείμενο της αφήγησης του Αλέξη Τσίπρα:
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους, στην οδό Φθιώτιδος αριθμός 41, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη το 1974. Η μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της χούντας.
Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο πατέρας μου, ήταν ΠΑΣΟΚ, τα αδέλφια μου, ήταν στην ΚΝΕ. Ακολούθησε το δικό μου δρόμο.
Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού, διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο, ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας.
Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Αλλά πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με την Δεξιά.
Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
Από το πρόσημο που έχει η πολιτική. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας.
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