Στον «αέρα» το πρώτο πολιτικό ντοκιμαντέρ της ΕΛ.Α.Σ: «Πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με την Δεξιά» λέει ο Τσίπρας, δείτε βίντεο