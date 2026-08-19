Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε πότε ξεκινούν τα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας «Fast & Furious»
Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε πότε ξεκινούν τα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας «Fast & Furious»
«Όταν διάβασα το σενάριο στα μισά, μου έτρεξε ένα δάκρυ», είπε ο ηθοποιός - Το «Fast Forever» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Μαρτίου 2028
Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα του «Fast Forever», της ταινίας που θα σφραγίσει το μεγάλο φινάλε του «Fast & Furious», αποκάλυψε ο Βιν Ντίζελ.
«Ξεκινάμε τα γυρίσματα τον Δεκέμβριο», είπε ο πρωταγωνιστής στο Variety, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την 25η επέτειο της πρώτης ταινίας «The Fast and the Furious».
«Βρίσκομαι σε καλό σημείο. Έπρεπε να περάσω από τέσσερις διαφορετικές ομάδες σεναριογράφων και τέσσερα χρόνια ανάπτυξης για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θεωρώ αντάξιο ενός μεγάλου φινάλε. Όταν διάβασα το σενάριο πριν από λίγες εβδομάδες, (έκλαψα)», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Πριν από την έναρξη της προβολής, ο Ντίζελ μιλώντας στο κοινό της αίθουσας εξήγησε πόσο τον συγκίνησε το νέο σενάριο.
«Θα μοιραστώ μαζί σας κάτι προσωπικό...όταν διάβασα το σενάριο στα μισά, μου έτρεξε ένα δάκρυ. Μέχρι να το ολοκληρώσω, ένα σενάριο που δουλέψαμε σκληρά για να βγει όπως ακριβώς σας αξίζει μετά από τόσα χρόνια, έκλαιγα. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Μερικές φορές, ακόμα και οι πιο σκληροί άντρες έχουν ανάγκη να κλάψουν», σημείωσε.
Το «Fast Forever», η 11η και τελευταία ταινία της σειράς, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Μαρτίου 2028. Το «Fast & Furious» αποτελεί το μακροβιότερο και πιο κερδοφόρο franchise της Universal, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Ξεκινάμε τα γυρίσματα τον Δεκέμβριο», είπε ο πρωταγωνιστής στο Variety, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την 25η επέτειο της πρώτης ταινίας «The Fast and the Furious».
«Βρίσκομαι σε καλό σημείο. Έπρεπε να περάσω από τέσσερις διαφορετικές ομάδες σεναριογράφων και τέσσερα χρόνια ανάπτυξης για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θεωρώ αντάξιο ενός μεγάλου φινάλε. Όταν διάβασα το σενάριο πριν από λίγες εβδομάδες, (έκλαψα)», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Vin Diesel reveals that filming for the next “Fast & Furious” movie begins in December:— Variety (@Variety) August 18, 2026
“I’ve had to go through four sets of writers, four years of development, to get to something that I felt would be worthy of a finale.” pic.twitter.com/6Q7tsdBFS3
Πριν από την έναρξη της προβολής, ο Ντίζελ μιλώντας στο κοινό της αίθουσας εξήγησε πόσο τον συγκίνησε το νέο σενάριο.
«Θα μοιραστώ μαζί σας κάτι προσωπικό...όταν διάβασα το σενάριο στα μισά, μου έτρεξε ένα δάκρυ. Μέχρι να το ολοκληρώσω, ένα σενάριο που δουλέψαμε σκληρά για να βγει όπως ακριβώς σας αξίζει μετά από τόσα χρόνια, έκλαιγα. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Μερικές φορές, ακόμα και οι πιο σκληροί άντρες έχουν ανάγκη να κλάψουν», σημείωσε.
Το «Fast Forever», η 11η και τελευταία ταινία της σειράς, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Μαρτίου 2028. Το «Fast & Furious» αποτελεί το μακροβιότερο και πιο κερδοφόρο franchise της Universal, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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