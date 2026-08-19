Αιματηρό επεισόδιο στην Πτολεμαΐδα: Τον τραυμάτισε με μαχαίρι μετά από καβγά
ΕΛΛΑΔΑ
Πτολεμαϊδα Καβγάς Μαχαίρωμα

Αιματηρό επεισόδιο στην Πτολεμαΐδα: Τον τραυμάτισε με μαχαίρι μετά από καβγά

Ο 35χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη μετά το περιστατικό και σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Αιματηρό επεισόδιο στην Πτολεμαΐδα: Τον τραυμάτισε με μαχαίρι μετά από καβγά
Στράτος Λούβαρης
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Αιματηρό επεισόδιο με θύμα έναν 37χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από χτυπήματα με μαχαίρι, σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.ΑΣ., όλα έγιναν τις μεσημεριανές ώρες, όταν ένας 35χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στο θύμα, μετά από διαπληκτισμό για προσωπικές διαφορές που είχαν οι δύο άνδρες.

Από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο 37χρονος τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενος.

Ο 35χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη μετά το περιστατικό και σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

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