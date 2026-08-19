Πρώην σύμβουλος του Φάουτσι δήλωσε ένοχος για απόκρυψη αρχείων σχετικά με τον κορωνοϊό
Πρώην σύμβουλος του Φάουτσι δήλωσε ένοχος για απόκρυψη αρχείων σχετικά με τον κορωνοϊό
Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών
Ένοχος για συνωμοσία με στόχο την παράκαμψη της νομοθεσίας περί πρόσβασης σε δημόσια αρχεία δήλωσε πρώην ανώτερος συνεργάτης του Άντονι Φάουτσι, σε υπόθεση που αφορά κυβερνητικά έγγραφα σχετικά με τη χρηματοδότηση ερευνών και την πανδημία της Covid-19.
Σύμφωνα με το Reuters, ο 78χρονος Ντέιβιντ Μόρενς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας εργαζόταν υπό τον Φάουτσι ως ανώτερο στέλεχος του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID), παραδέχθηκε την ενοχή του την Τρίτη ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ.
Ο Μόρενς είχε παραπεμφθεί τον περασμένο Απρίλιο για ένα σχέδιο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε στόχο να εμποδίσει την ικανοποίηση αιτημάτων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα που άρχισαν να υποβάλλονται στην υπηρεσία από τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσαν ερευνητικές επιχορηγήσεις σχετικές με την Covid-19.
Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.
«Δηλώνοντας ένοχος σήμερα, ο δρ Μόρενς ανέλαβε την ευθύνη για όσα έκανε και θα συνεχίσει να το πράττει», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του, Τίμοθι Μπέλεβετζ.
Η παραδοχή ενοχής του Μόρενς συνδέεται, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, με την απόφαση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH) να ακυρώσουν ερευνητική επιχορήγηση που αφορούσε κορωνοϊούς σε νυχτερίδες.
Η απόφαση είχε ληφθεί εν μέσω των ισχυρισμών ότι ο ιός που προκάλεσε την Covid-19 ενδέχεται να είχε προέλθει από εργαστήριο της Γουχάν. Το κινεζικό εργαστήριο είχε λάβει μέρος της χρηματοδότησης μέσω της εταιρείας στην οποία είχε αρχικά χορηγηθεί η επιχορήγηση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μόρενς και άλλα πρόσωπα ανέμεναν ότι οι μεταξύ τους επικοινωνίες θα μπορούσαν να ζητηθούν στο πλαίσιο του αμερικανικού νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Freedom of Information Act - FOIA).
Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, συμφώνησαν να επικοινωνούν μέσω του προσωπικού λογαριασμού email του Μόρενς αντί του επίσημου κυβερνητικού του λογαριασμού, προκειμένου οι συγκεκριμένες επικοινωνίες να μην εντοπίζονται εύκολα στο πλαίσιο αιτημάτων για δημόσια έγγραφα.
Σύμφωνα με το Reuters, ο 78χρονος Ντέιβιντ Μόρενς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας εργαζόταν υπό τον Φάουτσι ως ανώτερο στέλεχος του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID), παραδέχθηκε την ενοχή του την Τρίτη ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ.
Ο Μόρενς είχε παραπεμφθεί τον περασμένο Απρίλιο για ένα σχέδιο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε στόχο να εμποδίσει την ικανοποίηση αιτημάτων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα που άρχισαν να υποβάλλονται στην υπηρεσία από τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσαν ερευνητικές επιχορηγήσεις σχετικές με την Covid-19.
Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.
«Δηλώνοντας ένοχος σήμερα, ο δρ Μόρενς ανέλαβε την ευθύνη για όσα έκανε και θα συνεχίσει να το πράττει», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του, Τίμοθι Μπέλεβετζ.
Η παραδοχή ενοχής του Μόρενς συνδέεται, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, με την απόφαση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH) να ακυρώσουν ερευνητική επιχορήγηση που αφορούσε κορωνοϊούς σε νυχτερίδες.
Η σύνδεση με τις έρευνες για κορωνοϊο στη Γουχάν
Η απόφαση είχε ληφθεί εν μέσω των ισχυρισμών ότι ο ιός που προκάλεσε την Covid-19 ενδέχεται να είχε προέλθει από εργαστήριο της Γουχάν. Το κινεζικό εργαστήριο είχε λάβει μέρος της χρηματοδότησης μέσω της εταιρείας στην οποία είχε αρχικά χορηγηθεί η επιχορήγηση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μόρενς και άλλα πρόσωπα ανέμεναν ότι οι μεταξύ τους επικοινωνίες θα μπορούσαν να ζητηθούν στο πλαίσιο του αμερικανικού νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Freedom of Information Act - FOIA).
Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, συμφώνησαν να επικοινωνούν μέσω του προσωπικού λογαριασμού email του Μόρενς αντί του επίσημου κυβερνητικού του λογαριασμού, προκειμένου οι συγκεκριμένες επικοινωνίες να μην εντοπίζονται εύκολα στο πλαίσιο αιτημάτων για δημόσια έγγραφα.
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