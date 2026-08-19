ΤτΕ: Στα €3,6 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής διοίκησης στο επτάμηνο
ΤτΕ: Στα €3,6 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής διοίκησης στο επτάμηνο
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,88 δισ. ευρώ και οι δαπάνες σε 41,87 δισ. ευρώ
Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 3,604 δισ. ευρώ ήταν το αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης της χώρας κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, από 7,218 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.283 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.859 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42.887 εκατ. ευρώ, από 40.827 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41.872 εκατ. ευρώ, από 36.645 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.283 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.859 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42.887 εκατ. ευρώ, από 40.827 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41.872 εκατ. ευρώ, από 36.645 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.
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