Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
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Ντορέττα Παπαδημητρίου Γιώργος Γεροντιδάκης

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην Πάρο για το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ
Αγκαλιασμένοι μπροστά στο ηλιοβασίλεμα πόζαραν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Οι δυο ηθοποιοί βρέθηκαν στην Πάρο για το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα και την Κυριακή 28 Ιουνίου η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες μαζί με τον σύντροφό της από την τελετή ανταλλαγής όρκων του ζευγαριού.

Η ηθοποιός φορούσε ένα ροζ φόρεμα με έναν ώμο, το οποίο συνδύασε με χρυσά αξεσουάρ, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε λευκό παντελόνι, γαλάζιο πουκάμισο και μαύρο σακάκι. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν αγκαλιά με φόντο τη θάλασσα και τον πορτοκαλί ουρανό, ενώ στην ανάρτηση που έκανε η ίδια, δημοσίευσε και στιγμιότυπα δίπλα στη Μαίρη Συνατσάκη και στην Ευγενία Σαμαρά που ήταν επίσης καλεσμένες στο πάρτι, ενώ δεν έλειψαν και φωτογραφίες της Αθηνάς Οικονομάκου με τον σύζυγό της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

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