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Η Έλενα Διαβάτη κλαίει στον Εθνικό Ύμνο για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Κ23 στην κωπηλασία, δείτε βίντεο
Η Έλενα Διαβάτη κλαίει στον Εθνικό Ύμνο για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Κ23 στην κωπηλασία, δείτε βίντεο
Η Ελενα Διαβάτη μαζί με την Μηλένα Κοντού αναδείχθηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες στην κωπηλασία
Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν η Μηλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 της κωπηλασίας, που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.
Η συγκίνηση ήταν εμφανής κατά την τελετή απονομής, με την 19χρονη Έλενα Διαβάτη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, πανηγυρίζοντας την κορυφαία μέχρι σήμερα διάκριση της αθλητικής της καριέρας. Η αθλήτρια από την Κέρκυρα ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την κωπηλασία σε ηλικία 11 ετών και πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα των Αργοναυτών Βόλου.
Από την πλευρά της, η Μηλένα Κοντού πανηγύρισε επίσης την κατάκτηση του χρυσού, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο πλούσιο βιογραφικό της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ μετρά και σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Δείτε το βίντεο:
Η συγκίνηση ήταν εμφανής κατά την τελετή απονομής, με την 19χρονη Έλενα Διαβάτη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, πανηγυρίζοντας την κορυφαία μέχρι σήμερα διάκριση της αθλητικής της καριέρας. Η αθλήτρια από την Κέρκυρα ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την κωπηλασία σε ηλικία 11 ετών και πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα των Αργοναυτών Βόλου.
Από την πλευρά της, η Μηλένα Κοντού πανηγύρισε επίσης την κατάκτηση του χρυσού, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο πλούσιο βιογραφικό της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ μετρά και σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Δείτε το βίντεο:
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