Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Αδειάζει η Αττική: Μαζική φυγή προς τα νησιά και αυξημένα δρομολόγια το Σαββατοκύριακο, δείτε βίντεο
Αδειάζει η Αττική: Μαζική φυγή προς τα νησιά και αυξημένα δρομολόγια το Σαββατοκύριακο, δείτε βίντεο
Μόνο την Παρασκευή περισσότεροι από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κύμα των αναχωρήσεων θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και το Σαββατοκύριακο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μαζική έξοδος των αδειούχων με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα.
Βάσει των στοιχείων του Λιμενικού Σώματος, η κορύφωση της εξόδου σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, όταν συνολικά 50.917 επιβάτες αναχώρησαν από το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.
Οι ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν σε δεκάδες δρομολόγια, μεταφέροντας παράλληλα χιλιάδες οχήματα κάθε κατηγορίας.
Την ίδια ώρα, στις γραμμές του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 60 δρομολόγια, εξυπηρετώντας 10.079 επιβάτες. Με τα συγκεκριμένα δρομολόγια διακινήθηκαν επίσης 1.161 ΙΧ, 50 φορτηγά και 466 δίκυκλα.
Εξαιρετικά αυξημένη ήταν η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 12.019 επιβάτες με 19 προγραμματισμένα δρομολόγια, ενώ στα πλοία φορτώθηκαν 2.571 ΙΧ, 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα. Τέλος, από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν 12 δρομολόγια με 4.274 επιβάτες, 1.127 ΙΧ, 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.
Για το Σάββατο, στον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 24 δρομολόγια για τα οποία αναμένεται να αναχωρήσουν 22.759 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν σχεδιαστεί 29 δρομολόγια υδροπτέρυγων με 505 επιβάτες και 27 δρομολόγια οχηματαγωγών με 2.525 επιβάτες. Στη Ραφήνα προβλέπονται 14 δρομολόγια με 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια για 2.715 επιβάτες.
Το κύμα των αδειούχων αναμένεται να εξομαλυνθεί σταδιακά την Κυριακή, αν και οι αριθμοί παραμένουν υψηλοί. Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με εκτίμηση για 16.292 επιβάτες, ενώ οι γραμμές του Αργοσαρωνικού θα εξυπηρετηθούν από 24 οχηματαγωγά για 1.759 επιβάτες και 14 υδροπτέρυγα για 290 επιβάτες.
Από το λιμάνι της Ραφήνας την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια με 4.829 επιβάτες, ενώ το Λαύριο θα κλείσει το διήμερο με 13 δρομολόγια και 2.091 επιβάτες. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και στους τρεις σταθμούς για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των ταξιδιωτών.
Βάσει των στοιχείων του Λιμενικού Σώματος, η κορύφωση της εξόδου σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, όταν συνολικά 50.917 επιβάτες αναχώρησαν από το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.
Οι ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν σε δεκάδες δρομολόγια, μεταφέροντας παράλληλα χιλιάδες οχήματα κάθε κατηγορίας.
Η «ακτινογραφία» της μαζικής φυγής την ΠαρασκευήΑπό το λιμάνι του Πειραιά εκτελέστηκαν συνολικά 22 δρομολόγια, μέσω των οποίων ταξίδεψαν 24.545 επιβάτες. Παράλληλα, μεταφέρθηκαν 4.054 επιβατικά οχήματα, 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.
Την ίδια ώρα, στις γραμμές του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 60 δρομολόγια, εξυπηρετώντας 10.079 επιβάτες. Με τα συγκεκριμένα δρομολόγια διακινήθηκαν επίσης 1.161 ΙΧ, 50 φορτηγά και 466 δίκυκλα.
Εξαιρετικά αυξημένη ήταν η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 12.019 επιβάτες με 19 προγραμματισμένα δρομολόγια, ενώ στα πλοία φορτώθηκαν 2.571 ΙΧ, 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα. Τέλος, από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν 12 δρομολόγια με 4.274 επιβάτες, 1.127 ΙΧ, 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.
Αναμένονται 62.000 αναχωρήσεις σήμερα και την ΚυριακήΗ ροή των εκδρομέων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τις εκτιμήσεις του Λιμενικού για το Σάββατο και την Κυριακή να επιβεβαιώνουν τη σταθερά υψηλή δυναμική της εξόδου.
Για το Σάββατο, στον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 24 δρομολόγια για τα οποία αναμένεται να αναχωρήσουν 22.759 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν σχεδιαστεί 29 δρομολόγια υδροπτέρυγων με 505 επιβάτες και 27 δρομολόγια οχηματαγωγών με 2.525 επιβάτες. Στη Ραφήνα προβλέπονται 14 δρομολόγια με 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια για 2.715 επιβάτες.
Το κύμα των αδειούχων αναμένεται να εξομαλυνθεί σταδιακά την Κυριακή, αν και οι αριθμοί παραμένουν υψηλοί. Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με εκτίμηση για 16.292 επιβάτες, ενώ οι γραμμές του Αργοσαρωνικού θα εξυπηρετηθούν από 24 οχηματαγωγά για 1.759 επιβάτες και 14 υδροπτέρυγα για 290 επιβάτες.
Από το λιμάνι της Ραφήνας την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια με 4.829 επιβάτες, ενώ το Λαύριο θα κλείσει το διήμερο με 13 δρομολόγια και 2.091 επιβάτες. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και στους τρεις σταθμούς για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των ταξιδιωτών.
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