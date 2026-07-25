Αδειάζει η Αττική: Μαζική φυγή προς τα νησιά και αυξημένα δρομολόγια το Σαββατοκύριακο, δείτε βίντεο

Μόνο την Παρασκευή περισσότεροι από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κύμα των αναχωρήσεων θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και το Σαββατοκύριακο