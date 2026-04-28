Ο Τομ Χανκς χόρεψε και τραγούδησε σε συναυλία του γιου του, δείτε βίντεο
Ο Τσετ Χανκς εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Stagecoach με το συγκρότημά του Something Out West και ο ηθοποιός βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει

Σε συναυλία του γιου του έδωσε το παρών ο Τομ Χανκς και απαθανατίστηκε σε βίντεο να χορεύει και να τραγουδά.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε ως θεατής του φεστιβάλ Stagecoach για να απολαύσει την εμφάνιση της μπάντας του γιου του, Τσετ Χανκς, Something Out West. Σε βίντεο που κατέγραψε θαυμάστρια, ο Χανκς τραγουδούσε συγκεκριμένα το κομμάτι «You Better Run», δείχνοντας τον ενθουσιασμό του.

Η θαυμάστρια ανέφερε στο People ότι αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο ηθοποιός στεκόταν δίπλα της, ενώ τον περιέγραψε ως ιδιαίτερα προσιτό και ευγενικό με το κοινό, βγάζοντας φωτογραφίες και συνομιλώντας με τους θαυμαστές μετά το τέλος της συναυλίας. «Δέκα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, τον πρόσεξα και σοκαρίστηκα, ειλικρινά. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στεκόταν ακριβώς δίπλα μου. Απολάμβανε που παρακολουθούσε τον γιο του», δήλωσε η Κέρεν Άσρι.

Το τραγούδι «You Better Run» έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Χανκς, καθώς στο βιντεοκλίπ του περιλαμβάνονται αναφορές στην εμβληματική ταινία «Forrest Gump», χάρη στην οποία ο ηθοποιός απέσπασε Όσκαρ. Ο Τσετ εμφανίζεται ντυμένος με κοστούμι να κάθεται σε παγκάκι με ένα κουτί σοκολατάκια, ενώ η μπάντα παίζει πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος με το όνομα «Jenny», παραπέμποντας σε χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. Σε ένα σημείο, ο ίδιος ο Χανκς εμφανίζεται καθισμένος δίπλα στον γιο του.

Ο Τσετ Χανκς, τον οποίο ο ηθοποιός απέκτησε με τη Ρίτα Γουίλσον, πέρα από τη μουσική, ασχολείται και με την υποκριτική, συμμετέχοντας και στη σειρά του Netflix «Running Point».
