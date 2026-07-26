Η σκοτεινή μόδα του TikTok με τα εξωτικά κατοικίδια: Από τον πίθηκο που εγκαταλείφθηκε σε λεωφορείο μέχρι ζώα που καταλήγουν... στη λεκάνη της τουαλέτας

Η υπόθεση της μικρής μαρμοζέτας «Oyster» άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την επικίνδυνη τάση των social media, που μετατρέπει άγρια ζώα σε αξεσουάρ με τραγικές συνέπειες για τα ίδια και τους ανθρώπους