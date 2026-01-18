Βίκυ Κουλιανού: Δεν πήγα στην κηδεία του πατέρα μου, τον αποχαιρέτισα ένα χρόνο μετά ακούγοντας Μητροπάνο
Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν είναι κάπου αλλού και είναι πολύ καλά, σχολίασε το πρώην μοντέλο
Τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτισε τον πατέρα της όταν έφυγε από ζωή, μοιράστηκε η Βίκυ Κουλιανού, εξηγώντας τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία του.
Το πρώην μοντέλο ήταν καλεσμένο το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μιλώντας για τη διαδρομή της στο μόντελινγκ και τη σχέση της με τον Μιχάλη Ασλάνη, αναφέρθηκε στην απώλεια του σχεδιαστή, η οποία συνέπεσε χρονικά με τον θάνατο του πατέρα της. Η Βίκυ Κουλιανού εξήγησε αρχικά: «Ο θάνατος του Μιχάλη Ασλάνη ήταν κοντά με τον θάνατο του μπαμπά μου. Δεν πήγα στην κηδεία του, όπως δεν πήγα και στην κηδεία του μπαμπά μου».
Στη συνέχεια, το πρώην μοντέλο περιέγραψε πώς αντιμετώπισε το προσωπικό της πένθος, υπογραμμίζοντας ότι οι αποχαιρετισμοί δεν περιορίζονται σε μια τελετή. Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι έκλαψε για την απώλεια του πατέρα της ένα χρόνο αφότου είχε φύγει από ζωή, ακούγοντας ένα κομμάτι του Δημήτρη Μητροπάνου: «Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν είναι κάπου αλλού πολύ καλά. Σε μία τεράστια υπέροχη αγκαλιά. Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας. Αποχαιρέτισα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά, ακούγοντας Μητροπάνο που ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής».
Για τη στιγμή που ξέσπασε σε κλάματα για τον θάνατο του πατέρα της, η Βίκυ Κουλιανού είπε: «Ήμουν σε ένα στέκι στο Παγκράτι, σε ένα ρεμπετάδικο και δεν είχα καν κλάψει για τον θάνατο του μπαμπά μου. Μια παρέα δέκα ατόμων που ήμασταν και ξαφνικά σηκώθηκα από εκεί, βγήκα έξω και έκλαιγα με λυγμούς για μια ώρα. Οι αποχαιρετισμοί μέσα μας έχουν τον δικό τους χρόνο».
