Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Συνελήφθη άνδρας που έκανε αγροτικές εργασίες ως ύποπτος για την πυρκαγιά στην Άβιλα της Ισπανίας
Συνελήφθη άνδρας που έκανε αγροτικές εργασίες ως ύποπτος για την πυρκαγιά στην Άβιλα της Ισπανίας
Παράλληλα, άλλος ένας άνδρας ερευνάται για την ίδια πυρκαγιά, ανέφερε η Ισπανική Πολιτοφυλακή στην πλατφόρμα Χ
Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για την πυρκαγιά στην Άβιλα που έχει κάνει στάχτη 90.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν.
Ο ύποπτος φέρεται ότι χρησιμοποίησε ένα αγροτικό μηχάνημα σε μια ζώνη όπου «απαγορεύονταν πλήρως» οι αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή.
Παράλληλα, άλλος ένας άνδρας ερευνάται για την ίδια πυρκαγιά, ανέφερε η Πολιτοφυλακή στην πλατφόρμα Χ.
Οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι «προκάλεσαν σπίθες χρησιμοποιώντας αυτό το μηχάνημα», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.
Ο ύποπτος φέρεται ότι χρησιμοποίησε ένα αγροτικό μηχάνημα σε μια ζώνη όπου «απαγορεύονταν πλήρως» οι αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή.
🔴 La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila https://t.co/svTxc6BnhH— Informativos Telecinco (@informativost5) July 24, 2026
Παράλληλα, άλλος ένας άνδρας ερευνάται για την ίδια πυρκαγιά, ανέφερε η Πολιτοφυλακή στην πλατφόρμα Χ.
🚨ÚLTIMA HORA INCENDIO FORESTAL BURGOHONDO🚨— Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026
Detenida una persona y se investiga a otra como autores del incendio forestal de Burgohondo (Ávila)
🔥 La causa del origen del mismo ha sido una imprudencia grave por el empleo de maquinaria pesada en la zona origen, donde estaba… pic.twitter.com/aYZnFLMPF0
Οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι «προκάλεσαν σπίθες χρησιμοποιώντας αυτό το μηχάνημα», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα