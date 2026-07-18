Η Κέλλυ Κελεκίδου φωτογραφήθηκε με ζεβρέ ολόσωμο μαγιό
Η Κέλλυ Κελεκίδου φωτογραφήθηκε με ζεβρέ ολόσωμο μαγιό
Η τραγουδίστρια πόζαρε με φόντο τη θάλασσα και ανέβασε τα στιγμιότυπα στο Instagram
Με ζεβρέ ολόσωμο μαγιό φωτογραφήθηκε η Κέλλυ Κελεκίδου και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους followers της.
Η 47χρονη τραγουδίστρια πόζαρε σε εξωτερικό χώρο, με φόντο τη θάλασσα και δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου.
Στις εικόνες έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλό κότσο, ενώ στο πρόσωπό της φορά μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η 47χρονη τραγουδίστρια πόζαρε σε εξωτερικό χώρο, με φόντο τη θάλασσα και δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου.
Στις εικόνες έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλό κότσο, ενώ στο πρόσωπό της φορά μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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