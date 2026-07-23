Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου
Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποδεχτεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης.
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