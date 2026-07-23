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Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Έκρηξη Πυροσβεστική ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο επισκευής σκαφών

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 70χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) σε εργαστήριο επισκευής σκαφών, στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 70χρονος υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του συμβάντος και την ασφάλιση του χώρου.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 


Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα Χανιά

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Φωτογραφίες: creta24.gr, flashnews.gr

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