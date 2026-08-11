ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Κορωπί: Τρεις κουκουλοφόροι «χτύπησαν» μεζονέτα, όσο η οικογένεια απουσίαζε, πήραν χρυσαφικά 15.000 ευρώ, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κορωπί Ληστεία Διάρρηξη

Κορωπί: Τρεις κουκουλοφόροι «χτύπησαν» μεζονέτα, όσο η οικογένεια απουσίαζε, πήραν χρυσαφικά 15.000 ευρώ, δείτε βίντεο

Οι τρεις κουκουλοφόροι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της οικογένειας, η οποία βρισκόταν σε διακοπές, και εισέβαλαν στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους

Κορωπί: Τρεις κουκουλοφόροι «χτύπησαν» μεζονέτα, όσο η οικογένεια απουσίαζε, πήραν χρυσαφικά 15.000 ευρώ, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Διάρρηξη-εξπρές σημειώθηκε σε μεζονέτα στο Κορωπί, με τους δράστες να χρειάζονται λιγότερο από τρία λεπτά για να μπουν στην κατοικία, να αρπάξουν αντικείμενα αξίας και να εξαφανιστούν.

Οι τρεις κουκουλοφόροι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της οικογένειας, η οποία βρισκόταν σε διακοπές, και εισέβαλαν στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τη μεζονέτα αφαίρεσαν αντικείμενα και τιμαλφή, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 15.000 ευρώ. Ενώ ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως σε συνδυασμό με το κόστος της πόρτας που διέρρηξαν, η ζημιά ανέρχεται σε 18.000 ευρώ.

Τις κινήσεις των δραστών κατέγραψε το σύστημα ασφαλείας της κατοικίας. Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που προβλήθηκε από το Star, διακρίνονται οι τρεις κουκουλοφόροι να κινούνται γρήγορα στους χώρους του σπιτιού, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Η ταχύτητα με την οποία έδρασαν και ο συντονισμός των κινήσεών τους δείχνουν ότι ήξεραν πως έπρεπε να κινηθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δράστες είχαν παρακολουθήσει προηγουμένως την κατοικία ή γνώριζαν ότι η οικογένεια απουσίαζε.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των τριών δραστών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Παράλληλα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν και αποχώρησαν από το σημείο, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόσθετο υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών ή επιχειρήσεων.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης