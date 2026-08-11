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Κορωπί: Τρεις κουκουλοφόροι «χτύπησαν» μεζονέτα, όσο η οικογένεια απουσίαζε, πήραν χρυσαφικά 15.000 ευρώ, δείτε βίντεο
Κορωπί: Τρεις κουκουλοφόροι «χτύπησαν» μεζονέτα, όσο η οικογένεια απουσίαζε, πήραν χρυσαφικά 15.000 ευρώ, δείτε βίντεο
Οι τρεις κουκουλοφόροι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της οικογένειας, η οποία βρισκόταν σε διακοπές, και εισέβαλαν στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους
Διάρρηξη-εξπρές σημειώθηκε σε μεζονέτα στο Κορωπί, με τους δράστες να χρειάζονται λιγότερο από τρία λεπτά για να μπουν στην κατοικία, να αρπάξουν αντικείμενα αξίας και να εξαφανιστούν.
Οι τρεις κουκουλοφόροι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της οικογένειας, η οποία βρισκόταν σε διακοπές, και εισέβαλαν στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τη μεζονέτα αφαίρεσαν αντικείμενα και τιμαλφή, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 15.000 ευρώ. Ενώ ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως σε συνδυασμό με το κόστος της πόρτας που διέρρηξαν, η ζημιά ανέρχεται σε 18.000 ευρώ.
Τις κινήσεις των δραστών κατέγραψε το σύστημα ασφαλείας της κατοικίας. Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που προβλήθηκε από το Star, διακρίνονται οι τρεις κουκουλοφόροι να κινούνται γρήγορα στους χώρους του σπιτιού, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.
Η ταχύτητα με την οποία έδρασαν και ο συντονισμός των κινήσεών τους δείχνουν ότι ήξεραν πως έπρεπε να κινηθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δράστες είχαν παρακολουθήσει προηγουμένως την κατοικία ή γνώριζαν ότι η οικογένεια απουσίαζε.
Οι αστυνομικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των τριών δραστών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.
Παράλληλα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν και αποχώρησαν από το σημείο, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόσθετο υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών ή επιχειρήσεων.
Οι τρεις κουκουλοφόροι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της οικογένειας, η οποία βρισκόταν σε διακοπές, και εισέβαλαν στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τη μεζονέτα αφαίρεσαν αντικείμενα και τιμαλφή, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 15.000 ευρώ. Ενώ ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως σε συνδυασμό με το κόστος της πόρτας που διέρρηξαν, η ζημιά ανέρχεται σε 18.000 ευρώ.
Τις κινήσεις των δραστών κατέγραψε το σύστημα ασφαλείας της κατοικίας. Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που προβλήθηκε από το Star, διακρίνονται οι τρεις κουκουλοφόροι να κινούνται γρήγορα στους χώρους του σπιτιού, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.
Η ταχύτητα με την οποία έδρασαν και ο συντονισμός των κινήσεών τους δείχνουν ότι ήξεραν πως έπρεπε να κινηθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δράστες είχαν παρακολουθήσει προηγουμένως την κατοικία ή γνώριζαν ότι η οικογένεια απουσίαζε.
Οι αστυνομικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των τριών δραστών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.
Παράλληλα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν και αποχώρησαν από το σημείο, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόσθετο υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών ή επιχειρήσεων.
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