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Θερινό ωράριο στα ΜΜΜ: Πώς κινούνται τον Αύγουστο μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
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Θερινό ωράριο στα ΜΜΜ: Πώς κινούνται τον Αύγουστο μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία

Οι συχνότητες σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ - Πότε επιστρέφει το χειμερινό πρόγραμμα

Θερινό ωράριο στα ΜΜΜ: Πώς κινούνται τον Αύγουστο μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
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Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, με μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ να κινούνται με διαφορετικές συχνότητες κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Το θερινό ωράριο προβλέπει σε αρκετές γραμμές πιο αραιά δρομολόγια, λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης, και θα παραμείνει σε εφαρμογή έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι συχνότητες σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ

Η ΣΤΑΣΥ έχει προσαρμόσει τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τα δεδομένα της θερινής περιόδου.

Στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), οι συρμοί διέρχονται τις καθημερινές περίπου κάθε 7 έως 7,5 λεπτά.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, κατά τις ώρες αιχμής, από τις 07:00 έως τις 19:00, οι συρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια ανά 4,5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες, η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

Στη Γραμμή 3 του Μετρό, η συχνότητα ανέρχεται σε περίπου 4,5 λεπτά κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, ενώ στη συνέχεια οι συρμοί διέρχονται ανά 5,5 έως 8 λεπτά.

Στο Τραμ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται περίπου κάθε 12 λεπτά έως τις 22:00.

Ενισχυμένα δρομολόγια σε αεροδρόμιο και παραλιακή

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ έχει θέσει σε εφαρμογή την πρώτη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού, η οποία θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Κλείσιμο
Η μείωση των δρομολογίων δεν αφορά το σύνολο του δικτύου. Αντίθετα, ενισχύονται οι γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές με αυξημένη θερινή κίνηση, όπως το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και η παραλιακή ζώνη.

Πότε επιστρέφει το χειμερινό πρόγραμμα

Το θερινό πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ τα χειμερινά δρομολόγια αναμένεται να επανέλθουν κατά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

Οι επιβάτες καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συχνότητες των δρομολογίων κατά τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους μέσα στον Αύγουστο.
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