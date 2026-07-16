H Ελεάνα Παπαϊωάννου ανέβασε φωτογραφία της από το Fame Story: Ήμουν 18 και δεν μασούσα τίποτα, δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους
H Ελεάνα Παπαϊωάννου ανέβασε φωτογραφία της από το Fame Story: Ήμουν 18 και δεν μασούσα τίποτα, δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους
Κάποιοι θεωρούσαν ότι έχω έπαρση, άγνοια κινδύνου, αλαζονεία, αλλά δεν ίσχυε τίποτα από αυτά, έγραψε η τραγουδίστρια
Μια φωτογραφία από τη συμμετοχή της στο Fame Story, όταν ήταν 18 ετών, δημοσίευσε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο δεν ένιωθε φόβο, αλλά αυτοπεποίθηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή προερχόταν αποκλειστικά από την ίδια.
Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, η τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στα πρώτα βήματα της καριέρας της, αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα της από την εποχή του μουσικού ριάλιτι, συνοδεύοντάς τη με ένα προσωπικό μήνυμα για τον 18χρονο εαυτό της.
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Λοιπόν, 18 ετών σε αυτήν τη φωτογραφία. Και πιστέψτε με. Δεν καταλάβαινα τίποτα τότε. Μα τίποτα. Δεν μασούσα μία. Άλλωστε φαίνεται και στη συγκεκριμένη φωτό, η όποια είναι εντελώς αυθόρμητη, δεν έχω ιδέα ότι με τραβάει κάποιος. Την εντόπισα κάπου στο διαδίκτυο. Άλλος μπορεί να το θεωρούσε έπαρση, άλλος άγνοια κινδύνου, άλλος αλαζονεία. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ήταν. Θέμα φτιαξιάς ήταν, DNAικό μάλλον. Σαν πως ξέρω κι εγώ. Ξέρω όμως καλά, ότι δεν ήπια ποτέ ξύδια, μύδια, άσπρα, μαύρα. Ένα ρημάδι τσιγάρο κάπνιζα κι αυτό το πέταξα από τη ζωή μου σε μια νύχτα πριν 10 χρόνια ακριβώς».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, η Ελεάνα Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις επιλογές που έκανε στη ζωή της και στα όρια που έθεσε στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία: «Ούτε πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους “μεγαλο@αλακ@” με φράγκα και εξουσία.
Άλλο να μην καταλαβαίνεις λοιπόν τίποτα, επειδή έχεις πλάτες. Κι άλλο επειδή, απλά μπορείς. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν σπάει το στομαχάκι σου ή ο τσαμπουκάς σου ενίοτε».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον νεότερο εαυτό της, σημειώνοντας: «Σήμερα, σχεδόν 22 χρόνια μετά από τη φωτογραφία αυτή, αν μπορούσα θα έκλεινα το μάτι στο κορίτσι αυτό και θα της έλεγα “είσαι ωραία”».
Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, η τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στα πρώτα βήματα της καριέρας της, αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα της από την εποχή του μουσικού ριάλιτι, συνοδεύοντάς τη με ένα προσωπικό μήνυμα για τον 18χρονο εαυτό της.
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Λοιπόν, 18 ετών σε αυτήν τη φωτογραφία. Και πιστέψτε με. Δεν καταλάβαινα τίποτα τότε. Μα τίποτα. Δεν μασούσα μία. Άλλωστε φαίνεται και στη συγκεκριμένη φωτό, η όποια είναι εντελώς αυθόρμητη, δεν έχω ιδέα ότι με τραβάει κάποιος. Την εντόπισα κάπου στο διαδίκτυο. Άλλος μπορεί να το θεωρούσε έπαρση, άλλος άγνοια κινδύνου, άλλος αλαζονεία. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ήταν. Θέμα φτιαξιάς ήταν, DNAικό μάλλον. Σαν πως ξέρω κι εγώ. Ξέρω όμως καλά, ότι δεν ήπια ποτέ ξύδια, μύδια, άσπρα, μαύρα. Ένα ρημάδι τσιγάρο κάπνιζα κι αυτό το πέταξα από τη ζωή μου σε μια νύχτα πριν 10 χρόνια ακριβώς».
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια, η Ελεάνα Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις επιλογές που έκανε στη ζωή της και στα όρια που έθεσε στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία: «Ούτε πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους “μεγαλο@αλακ@” με φράγκα και εξουσία.
Άλλο να μην καταλαβαίνεις λοιπόν τίποτα, επειδή έχεις πλάτες. Κι άλλο επειδή, απλά μπορείς. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν σπάει το στομαχάκι σου ή ο τσαμπουκάς σου ενίοτε».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον νεότερο εαυτό της, σημειώνοντας: «Σήμερα, σχεδόν 22 χρόνια μετά από τη φωτογραφία αυτή, αν μπορούσα θα έκλεινα το μάτι στο κορίτσι αυτό και θα της έλεγα “είσαι ωραία”».
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