H Ελεάνα Παπαϊωάννου ανέβασε φωτογραφία της από το Fame Story: Ήμουν 18 και δεν μασούσα τίποτα, δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους

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Στη συνέχεια, η Ελεάνα Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις επιλογές που έκανε στη ζωή της και στα όρια που έθεσε στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία: «

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Κλείνοντας την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον νεότερο εαυτό της, σημειώνοντας: «

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