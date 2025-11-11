Πορτρέτο του Κλιμτ από τη συλλογή του κληρονόμου της Estée Lauder αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Το έργο, που είχε λεηλατηθεί από τους Ναζί, βρισκόταν μέχρι πρόσφατα στη συλλογή του Λέοναρντ Λόντερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούνιο