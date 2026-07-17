ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση
GALA
Λορέντζο Καριέρε Μουσικός

Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση

Οι δύο μουσικοί γνωρίστηκαν στο ριάλιτι «Bar» και στη συνέχεια δημιούργησαν την μπάντα «Φίλοι για Πάντα»

Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την θλίψη του για την απώλεια του Λορέντζο Καριέρε εξέφρασε ο Γιώργος Ελεύθερας με μία νέα ανάρτηση στα social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως όταν «ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση».

Ο πρώην παίκτης του «Bar» συνδέθηκε τόσο φιλικά όσο και καλλιτεχνικά με τον Γιώργο Ελεύθερα, με τον οποίο γνωρίστηκε στο ριάλιτι και στη συνέχεια δημιούργησαν μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο μουσικός προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας πάνω σε ένα μαύρο φόντο για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε: «Όταν θα ξανανταμώσουμε εκεί ψηλά. Θα τραγουδήσουμε ξανά. Εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ. Και το αφήσαμε στη μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο. Φίλοι για πάντα».

Δείτε την ανάρτησή του


 Η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, συζύγου της Έλενας Κατραβά και γιου της Ματούλας, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, προκάλεσε βαθιά θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του για την ημέρα και τον τόπο της κηδείας, γράφοντας: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».

Νωρίτερα, ο Γιώργος Ελεύθερας είχε κάνει άλλη μία ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας στο Instagram απόσπασμα από βιντεοκλίπ του συγκροτήματος, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε: «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

Κλείσιμο
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης