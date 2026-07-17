Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση
Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση
Οι δύο μουσικοί γνωρίστηκαν στο ριάλιτι «Bar» και στη συνέχεια δημιούργησαν την μπάντα «Φίλοι για Πάντα»
Την θλίψη του για την απώλεια του Λορέντζο Καριέρε εξέφρασε ο Γιώργος Ελεύθερας με μία νέα ανάρτηση στα social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως όταν «ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση».
Ο πρώην παίκτης του «Bar» συνδέθηκε τόσο φιλικά όσο και καλλιτεχνικά με τον Γιώργο Ελεύθερα, με τον οποίο γνωρίστηκε στο ριάλιτι και στη συνέχεια δημιούργησαν μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».
Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο μουσικός προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας πάνω σε ένα μαύρο φόντο για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε: «Όταν θα ξανανταμώσουμε εκεί ψηλά. Θα τραγουδήσουμε ξανά. Εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ. Και το αφήσαμε στη μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο. Φίλοι για πάντα».
Δείτε την ανάρτησή του
Η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, συζύγου της Έλενας Κατραβά και γιου της Ματούλας, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, προκάλεσε βαθιά θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Παράλληλα, ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του για την ημέρα και τον τόπο της κηδείας, γράφοντας: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».
Νωρίτερα, ο Γιώργος Ελεύθερας είχε κάνει άλλη μία ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας στο Instagram απόσπασμα από βιντεοκλίπ του συγκροτήματος, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε: «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».
Ο πρώην παίκτης του «Bar» συνδέθηκε τόσο φιλικά όσο και καλλιτεχνικά με τον Γιώργο Ελεύθερα, με τον οποίο γνωρίστηκε στο ριάλιτι και στη συνέχεια δημιούργησαν μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».
Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο μουσικός προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας πάνω σε ένα μαύρο φόντο για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε: «Όταν θα ξανανταμώσουμε εκεί ψηλά. Θα τραγουδήσουμε ξανά. Εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ. Και το αφήσαμε στη μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο. Φίλοι για πάντα».
Δείτε την ανάρτησή του
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, συζύγου της Έλενας Κατραβά και γιου της Ματούλας, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, προκάλεσε βαθιά θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Παράλληλα, ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του για την ημέρα και τον τόπο της κηδείας, γράφοντας: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».
Νωρίτερα, ο Γιώργος Ελεύθερας είχε κάνει άλλη μία ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας στο Instagram απόσπασμα από βιντεοκλίπ του συγκροτήματος, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε: «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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