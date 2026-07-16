Το Σάββατο η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, η ανακοίνωση του κουμπάρου του
Το Σάββατο η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, η ανακοίνωση του κουμπάρου του
Ο γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας
Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κουμπάρου του.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Κουτράκης στα stories του στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου ανέφερε πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο Ψυχικό, στις 11:30 το πρωί.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 πμ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».
Δείτε την ανάρτηση
Ο γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, το 2002, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό. Πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Κουτράκης στα stories του στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου ανέφερε πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο Ψυχικό, στις 11:30 το πρωί.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 πμ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».
Δείτε την ανάρτηση
Ο γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, το 2002, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό. Πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
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