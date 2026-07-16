Αναβάλλεται ξανά η πρεμιέρα του «The Batman Part II»: Στις αίθουσες το 2028
GALA
The Batman Ταινία Πρεμιέρα

Αναβάλλεται ξανά η πρεμιέρα του «The Batman Part II»: Στις αίθουσες το 2028

Η νέα αναβολή εκτιμάται ότι θα δώσει στον Ματ Ριβς περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του πρότζεκτ

Αναβάλλεται ξανά η πρεμιέρα του «The Batman Part II»: Στις αίθουσες το 2028
2 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα καθυστέρηση παίρνει η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου «The Batman Part II» του Ματ Ριβς, καθώς η πρεμιέρα της ταινίας μεταφέρεται εκ νέου για το 2028.

Ως νέα ημερομηνία για την κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ορίστηκε η 18η Φεβρουαρίου του 2028. Έτσι, το σίκουελ θα φτάσει στο κοινό σχεδόν έξι χρόνια μετά την πρώτη ταινία «The Batman», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022.

Τη νέα ημερομηνία ανακοίνωσε ο Ματ Ριβς μέσα από ένα teaser διάρκειας 35 δευτερολέπτων που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Vimeo, προσφέροντας παράλληλα μια πρώτη ματιά στην επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.

Δείτε το teaser 

The Batman Part 2 - Official 'Camera Test' Teaser Trailer (2028) Robert Pattinson


Στο πλευρό του θα βρεθούν η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Σεμπάστιαν Σταν, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τσαρλς Ντανς, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι και Σεμπάστιαν Κοχ. Το σενάριο υπογράφουν από κοινού ο Ματ Ριβς και ο Μάτσον Τόμλιν, με την υπόθεση της ταινίας και τους ρόλους των υπόλοιπων χαρακτήρων να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Αρχικά, το «The Batman Part II» είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου του 2026, πριν μετατεθεί για την 1η Οκτωβρίου του 2027. Η νέα αναβολή έως το 2028 εκτιμάται ότι θα δώσει στον Ριβς περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του πρότζεκτ.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με το Deadline, η τελευταία αλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναπροσαρμογής του ημερολογίου κυκλοφοριών της Warner Bros., καθώς η διαδικασία εξαγοράς της 103χρονης εταιρείας από την Paramount προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Οι αλλαγές επηρεάζουν και άλλες μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Η νέα ταινία του Τζ. Τζ. Άμπραμς, «The Great Beyond», με πρωταγωνιστές τον Γκλεν Πάουελ και την Τζένα Ορτέγκα, μεταφέρεται από τις 13 Νοεμβρίου του 2026 στην 1η Οκτωβρίου του 2027, ημερομηνία που κατείχε προηγουμένως το «The Batman Part II». Παράλληλα, η νέα ταινία του Σαμ Εσμαΐλ με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Απριλίου του 2027, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσει το «Revenge of La Llorona», σύμφωνα με το Variety.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης