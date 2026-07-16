Αναβάλλεται ξανά η πρεμιέρα του «The Batman Part II»: Στις αίθουσες το 2028
Αναβάλλεται ξανά η πρεμιέρα του «The Batman Part II»: Στις αίθουσες το 2028
Η νέα αναβολή εκτιμάται ότι θα δώσει στον Ματ Ριβς περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του πρότζεκτ
Νέα καθυστέρηση παίρνει η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου «The Batman Part II» του Ματ Ριβς, καθώς η πρεμιέρα της ταινίας μεταφέρεται εκ νέου για το 2028.
Ως νέα ημερομηνία για την κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ορίστηκε η 18η Φεβρουαρίου του 2028. Έτσι, το σίκουελ θα φτάσει στο κοινό σχεδόν έξι χρόνια μετά την πρώτη ταινία «The Batman», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022.
Τη νέα ημερομηνία ανακοίνωσε ο Ματ Ριβς μέσα από ένα teaser διάρκειας 35 δευτερολέπτων που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Vimeo, προσφέροντας παράλληλα μια πρώτη ματιά στην επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.
Δείτε το teaser
Στο πλευρό του θα βρεθούν η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Σεμπάστιαν Σταν, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τσαρλς Ντανς, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι και Σεμπάστιαν Κοχ. Το σενάριο υπογράφουν από κοινού ο Ματ Ριβς και ο Μάτσον Τόμλιν, με την υπόθεση της ταινίας και τους ρόλους των υπόλοιπων χαρακτήρων να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
Αρχικά, το «The Batman Part II» είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου του 2026, πριν μετατεθεί για την 1η Οκτωβρίου του 2027. Η νέα αναβολή έως το 2028 εκτιμάται ότι θα δώσει στον Ριβς περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του πρότζεκτ.
Σύμφωνα με το Deadline, η τελευταία αλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναπροσαρμογής του ημερολογίου κυκλοφοριών της Warner Bros., καθώς η διαδικασία εξαγοράς της 103χρονης εταιρείας από την Paramount προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις.
Οι αλλαγές επηρεάζουν και άλλες μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Η νέα ταινία του Τζ. Τζ. Άμπραμς, «The Great Beyond», με πρωταγωνιστές τον Γκλεν Πάουελ και την Τζένα Ορτέγκα, μεταφέρεται από τις 13 Νοεμβρίου του 2026 στην 1η Οκτωβρίου του 2027, ημερομηνία που κατείχε προηγουμένως το «The Batman Part II». Παράλληλα, η νέα ταινία του Σαμ Εσμαΐλ με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Απριλίου του 2027, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσει το «Revenge of La Llorona», σύμφωνα με το Variety.
Ως νέα ημερομηνία για την κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ορίστηκε η 18η Φεβρουαρίου του 2028. Έτσι, το σίκουελ θα φτάσει στο κοινό σχεδόν έξι χρόνια μετά την πρώτη ταινία «The Batman», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022.
Warner Bros. Pictures and DC Studios have The Batman Part II flying off to a new date, again. https://t.co/yMryT897sn— The Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2026
Δείτε το teaser
Στο πλευρό του θα βρεθούν η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Σεμπάστιαν Σταν, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τσαρλς Ντανς, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι και Σεμπάστιαν Κοχ. Το σενάριο υπογράφουν από κοινού ο Ματ Ριβς και ο Μάτσον Τόμλιν, με την υπόθεση της ταινίας και τους ρόλους των υπόλοιπων χαρακτήρων να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
Αρχικά, το «The Batman Part II» είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου του 2026, πριν μετατεθεί για την 1η Οκτωβρίου του 2027. Η νέα αναβολή έως το 2028 εκτιμάται ότι θα δώσει στον Ριβς περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του πρότζεκτ.
Σύμφωνα με το Deadline, η τελευταία αλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναπροσαρμογής του ημερολογίου κυκλοφοριών της Warner Bros., καθώς η διαδικασία εξαγοράς της 103χρονης εταιρείας από την Paramount προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις.
Οι αλλαγές επηρεάζουν και άλλες μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Η νέα ταινία του Τζ. Τζ. Άμπραμς, «The Great Beyond», με πρωταγωνιστές τον Γκλεν Πάουελ και την Τζένα Ορτέγκα, μεταφέρεται από τις 13 Νοεμβρίου του 2026 στην 1η Οκτωβρίου του 2027, ημερομηνία που κατείχε προηγουμένως το «The Batman Part II». Παράλληλα, η νέα ταινία του Σαμ Εσμαΐλ με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Απριλίου του 2027, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσει το «Revenge of La Llorona», σύμφωνα με το Variety.
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