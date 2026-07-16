Financial Times: Η Ελλάδα μπλοκάρει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία λόγω της Dynagas του Προκοπίου

Ρεπορτάζ των FT αναφέρει πως η καθυστέρηση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας οφείλεται στη στάση της Ελλάδας, δεδομένων των επιπτώσεων που θα έχουν τα νέα μέτρα για τη ναυτιλιακή του Γιώργου Προκοπίου