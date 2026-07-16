Financial Times: Η Ελλάδα μπλοκάρει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία λόγω της Dynagas του Προκοπίου
Financial Times: Η Ελλάδα μπλοκάρει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία λόγω της Dynagas του Προκοπίου
Ρεπορτάζ των FT αναφέρει πως η καθυστέρηση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας οφείλεται στη στάση της Ελλάδας, δεδομένων των επιπτώσεων που θα έχουν τα νέα μέτρα για τη ναυτιλιακή του Γιώργου Προκοπίου
Πληροφορίες των Financial Times, αποκαλύπτουν πως η χώρα μας αντιτίθεται στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, για να προστατεύσει τη ναυτιλιακή εταιρεία Dynagas του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη ρωσική Αρκτική.
Σύμφωνα με το μέσο, ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στην ΕΕ ανέφερε στους ομολόγους του κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης ότι οι σχεδιαζόμενες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπουν την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, θα «κατέστρεφαν» τη Dynagas.
Δύο ακόμη πηγές με γνώση των συζητήσεων επιβεβαίωσαν ότι η ελληνική πλευρά επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη εταιρεία ως βασικό λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να στηρίξει το πακέτο.
Η στάση της Αθήνας έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί εδώ και μία εβδομάδα η έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο απαιτεί ομοφωνία. Ως εκ τούτου, παραμένουν επίσης σε εκκρεμότητα μέτρα που αφορούν επιπλέον ρωσικές τράπεζες, δίκτυα κρυπτονομισμάτων και επιχειρήσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος.
Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών συμφώνησαν την Τετάρτη σε παράταση μίας εβδομάδας του ισχύοντος πλαφόν των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η παράταση αποφασίστηκε και για να αξιολογηθούν οι οικονομικές και τεχνικές επιπτώσεις των νέων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφοράς ρωσικού LNG.
Από την πλευρά τους, άλλοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι όλες οι χώρες-μέλη έχουν ήδη δει επιχειρήσεις τους να πλήττονται από τις κυρώσεις, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας να αυξηθεί η οικονομική πίεση προς τη Ρωσία.
Με βάση στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, τα οποία επεξεργάστηκαν οι Financial Times, η Dynagas έχει μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατ. τόνους ρωσικού LNG από τις αρχές του 2025, πραγματοποιώντας 144 ταξίδια με 11 πλοία.
Σύμφωνα με το μέσο, ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στην ΕΕ ανέφερε στους ομολόγους του κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης ότι οι σχεδιαζόμενες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπουν την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, θα «κατέστρεφαν» τη Dynagas.
Δύο ακόμη πηγές με γνώση των συζητήσεων επιβεβαίωσαν ότι η ελληνική πλευρά επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη εταιρεία ως βασικό λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να στηρίξει το πακέτο.
Athens opposes new EU sanctions on Russia to shield Greek shipping company https://t.co/fGGp2CGrIB— Financial Times (@FT) July 15, 2026
Η στάση της Αθήνας έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί εδώ και μία εβδομάδα η έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο απαιτεί ομοφωνία. Ως εκ τούτου, παραμένουν επίσης σε εκκρεμότητα μέτρα που αφορούν επιπλέον ρωσικές τράπεζες, δίκτυα κρυπτονομισμάτων και επιχειρήσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος.
Στο επίκεντρο και το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιοΤο νέο πακέτο περιλαμβάνει επίσης μηχανισμό αναπροσαρμογής του ανώτατου ορίου τιμής (price cap) στο ρωσικό αργό πετρέλαιο, πάνω από το οποίο απαγορεύεται η αγορά και μεταφορά του από δυτικές εταιρείες.
Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών συμφώνησαν την Τετάρτη σε παράταση μίας εβδομάδας του ισχύοντος πλαφόν των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η παράταση αποφασίστηκε και για να αξιολογηθούν οι οικονομικές και τεχνικές επιπτώσεις των νέων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφοράς ρωσικού LNG.
Από την πλευρά τους, άλλοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι όλες οι χώρες-μέλη έχουν ήδη δει επιχειρήσεις τους να πλήττονται από τις κυρώσεις, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας να αυξηθεί η οικονομική πίεση προς τη Ρωσία.
Ο ρόλος της DynagasΗ Dynagas διαθέτει στόλο 27 δεξαμενόπλοιων LNG, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Equasis. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου στόλου των εξειδικευμένων παγοθραυστικών πλοίων τύπου Arc7, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να επιχειρούν στις ακραίες συνθήκες της Αρκτικής και να εξυπηρετούν το έργο Yamal LNG στη βόρεια Ρωσία.
Με βάση στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, τα οποία επεξεργάστηκαν οι Financial Times, η Dynagas έχει μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατ. τόνους ρωσικού LNG από τις αρχές του 2025, πραγματοποιώντας 144 ταξίδια με 11 πλοία.
Η ελληνική πλευρά υποστήριξε στις διαβουλεύσεις ότι τα συγκεκριμένα Arc7 δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες και ότι, αν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση, η εταιρεία θα αναγκαστεί να τα πουλήσει σε μη δυτικούς αγοραστές. Πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευμένα πλοία, από τα πιο σύνθετα στην κατασκευή παγκοσμίως, με κόστος που προσεγγίζει τα 300 εκατ. δολάρια το καθένα.
Ο Γιώργος Προκοπίου ελέγχει επίσης τη Dynacom, εταιρεία μεταφοράς πετρελαίου, η οποία σύμφωνα με τους Financial Times έχει αποκομίσει τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού τα τελευταία τρία χρόνια, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ναυτιλιακή.
Μέχρι στιγμής, ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε η Dynagas έχουν σχολιάσει δημοσίως τις πληροφορίες.
Πηγή: newmoney.gr
Ο Γιώργος Προκοπίου ελέγχει επίσης τη Dynacom, εταιρεία μεταφοράς πετρελαίου, η οποία σύμφωνα με τους Financial Times έχει αποκομίσει τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού τα τελευταία τρία χρόνια, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ναυτιλιακή.
Μέχρι στιγμής, ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε η Dynagas έχουν σχολιάσει δημοσίως τις πληροφορίες.
Πηγή: newmoney.gr
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