Εξάρχου (AKTOR): Ισχυρή ζήτηση μπορεί να ανεβάσει το ύψος της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ
Εξάρχου (AKTOR): Ισχυρή ζήτηση μπορεί να ανεβάσει το ύψος της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ
Στοίχημα η είσοδος νέων ξένων επενδυτών μέσω της ΑΜΚ και dilution για τους μεγαλύτερους μετόχους - Στις 20 Ιουλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ με προτεραιότητα στους μικρούς μετόχους, ακολουθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου η έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ
Την εικόνα της επόμενης ημέρας για την AKTOR παρουσίασε στη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, περιγράφοντας το σχέδιο χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ, αλλά και τη στρατηγική μετασχηματισμού της εταιρείας σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο υποδομών και ενέργειας με ισχυρή διεθνή επενδυτική βάση.
Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, που άφησε ανοικτό να είναι μεγαλύτερη, ανοίγει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ενώ αμέσως μετά, στις 23 Ιουλίου, θα ακολουθήσει η έκδοση του διεθνούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Με τις δύο αυτές κινήσεις η διοίκηση εκτιμά ότι διασφαλίζεται πλήρως η χρηματοδότηση του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ.
Αντίθετα, όσοι διαθέτουν συμμετοχή άνω του 3% δεν θα έχουν αντίστοιχο προνόμιο, καθώς η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από το ύψος της υπερκάλυψης του βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, οι μέχρι σήμερα ενδείξεις από τις επαφές με την επενδυτική κοινότητα και τα πρόσφατα roadshows σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη δείχνουν ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση στην εκτίμηση ότι η αύξηση θα υπερκαλυφθεί σημαντικά.
Οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση με περίπου 350 εκατ. ευρώ, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση ισχυρής υπερκάλυψης θα υποστούν σημαντική αραίωση (dilution), καθώς προτεραιότητα της διοίκησης είναι η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.
Η αύξηση είναι πλήρως αναδεχόμενη (fully underwritten) από τις UBS, Bank of America και Goldman Sachs. Παράλληλα, η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ύψος της αύξησης, πέραν των 650 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες του βιβλίου προσφορών και το επενδυτικό ενδιαφέρον το δικαιολογήσουν.
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Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, που άφησε ανοικτό να είναι μεγαλύτερη, ανοίγει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ενώ αμέσως μετά, στις 23 Ιουλίου, θα ακολουθήσει η έκδοση του διεθνούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Με τις δύο αυτές κινήσεις η διοίκηση εκτιμά ότι διασφαλίζεται πλήρως η χρηματοδότηση του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ.
Προτεραιότητα στους μικρούς μετόχουςΟ κ. Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι οι μέτοχοι που, με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, κατέχουν ποσοστό έως 3% και επιθυμούν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους, θα προστατευθούν μέσω δικαιώματος προτίμησης. Όπως ανέφερε, η πρόβλεψη αυτή έχει στόχο την προστασία των μικρότερων μετόχων.
Αντίθετα, όσοι διαθέτουν συμμετοχή άνω του 3% δεν θα έχουν αντίστοιχο προνόμιο, καθώς η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από το ύψος της υπερκάλυψης του βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, οι μέχρι σήμερα ενδείξεις από τις επαφές με την επενδυτική κοινότητα και τα πρόσφατα roadshows σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη δείχνουν ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση στην εκτίμηση ότι η αύξηση θα υπερκαλυφθεί σημαντικά.
Στόχος η διεύρυνση της μετοχικής βάσηςΟ κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη της διοίκησης δεν είναι η διατήρηση των ποσοστών των υφιστάμενων μεγάλων μετόχων, αλλά η σημαντική ενίσχυση του free float και η προσέλκυση νέων, ποιοτικών διεθνών θεσμικών επενδυτών.
Οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση με περίπου 350 εκατ. ευρώ, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση ισχυρής υπερκάλυψης θα υποστούν σημαντική αραίωση (dilution), καθώς προτεραιότητα της διοίκησης είναι η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.
Η αύξηση είναι πλήρως αναδεχόμενη (fully underwritten) από τις UBS, Bank of America και Goldman Sachs. Παράλληλα, η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ύψος της αύξησης, πέραν των 650 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες του βιβλίου προσφορών και το επενδυτικό ενδιαφέρον το δικαιολογήσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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