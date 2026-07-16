Εξάρχου (AKTOR): Ισχυρή ζήτηση μπορεί να ανεβάσει το ύψος της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ

Στοίχημα η είσοδος νέων ξένων επενδυτών μέσω της ΑΜΚ και dilution για τους μεγαλύτερους μετόχους - Στις 20 Ιουλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ με προτεραιότητα στους μικρούς μετόχους, ακολουθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου η έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ